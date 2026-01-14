"Ein echtes Traumlos" & ein Kracher im Mittelrheinpokal-Viertelfinale

Fortuna Köln empfängt Alemannia Aachen zum Kracher im Mittelrheinpokal-Viertelfinale. – Foto: Mark Dobusch

Der Mittelrheinpokal 2026 geht in seine entscheidende Phase – und die Auslosung der Viertelfinalspiele hat einige hochattraktive Paarungen hervorgebracht. Während die beiden Drittligisten Viktoria Köln und Alemannia Aachen ihrer Favoritenrolle bislang gerecht wurden, treffen sie nun auf ambitionierte Herausforderer. Gespielt wird die Runde der letzten Acht Ende Februar.

Favoriten ohne Ausrutscher Noch ist der Mittelrheinpokal in dieser Saison kein Stolperstein für die großen Namen. Viktoria Köln und Alemannia Aachen qualifizierten sich souverän für das Viertelfinale und prägten auch in den vergangenen Jahren den Wettbewerb. In den letzten fünf Spielzeiten machten die beiden Drittligisten den Titel unter sich aus: Viermal triumphierte die Viktoria, im Jahr 2024 durfte die Alemannia jubeln. Als ernsthafte Titelkandidaten gelten zudem Fortuna Köln, Tabellenführer der Regionalliga West, sowie der Bonner SC. Bonn stand 2024 im Finale, unterlag dort jedoch Alemannia Aachen mit 2:4. Fortuna Köln erreichte in den vergangenen zehn Jahren viermal das Endspiel – verlor jedoch jedes Mal.

Außenseiter wittern ihre Chance Hinter den Favoriten lauern mehrere Mannschaften, die vom großen Coup träumen. Die beiden Mittelrheinligisten Siegburger SV und Eintracht Hohkeppel setzten sich im Achtelfinale jeweils gegen Ligakonkurrenten durch und stehen verdient unter den letzten Acht. Als klarer Außenseiter gilt dagegen der SSV Jan Wellem, der als einziger verbliebener Bezirksligist im Wettbewerb für Aufsehen sorgt. Der Klub aus Bergisch Gladbach ist in dieser Saison in der heimischen Centershop Arena noch ungeschlagen – ein Faktor, der im Pokal nicht zu unterschätzen ist. Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick SSV Jan Wellem 05 (Bezirksliga 1) – SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga)

Als einziger Bezirksligist genießt Jan Wellem Heimrecht gegen den Regionalliga-Absteiger und aktuellen Tabellenzweiten der Mittelrheinliga. Im Achtelfinale setzte sich der SSV mit 2:1 gegen den SC Elsdorf durch, Hohkeppel gewann 3:1 gegen die SpVg Frechen 20. Es ist zugleich ein Derby zweier Vereine aus dem Fußballkreis Berg.