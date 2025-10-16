„Ein echtes Knallerspiel“: Balingen freut sich auf Stuttgarter Kickers

Ein echtes Südwest-Highlight

Wenn die TSG Balingen am Samstag die Stuttgarter Kickers empfängt, ist das nicht nur ein Spiel zweier Regionalligisten, sondern auch ein württembergisches Duell mit Geschichte. Beide Vereine verbindet geografische Nähe, sportlicher Ehrgeiz und ein großer gegenseitiger Respekt.

Co-Trainer Daniel Güney unterstreicht: „Mit den Stuttgarter Kickers kommt natürlich ein Knallerspiel auf uns zu.“

Das Spiel ist zugleich eines, das in der Region besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch wenn es dieses Duell in der Regionalliga oder im WFV-Pokal bislang nur selten gab, steckt in der Begegnung viel Emotion und Spannung. „Auch wenn es das Duell zumindest in der Regionalliga-Ebene oder auch im Pokal noch nicht sehr oft gab, ist es trotzdem ein Duell, bei dem viele Spieler mit Vergangenheit bei den Kickers in unseren Reihen gibt“, betont Daniel Güney.

Emotionen treffen auf sportlichen Ehrgeiz

Für einige Spieler der TSG Balingen wird die Partie gegen die Kickers zu einer Begegnung mit alten Bekannten. Diese persönliche Note verleiht der Partie zusätzliche Brisanz und Motivation. „Dementsprechend ist das Spiel natürlich auch für uns eine Besonderheit“, so Güney weiter.

Das Trainerteam um Murat Isik und Daniel Güney hat die Mannschaft in dieser Woche fokussiert auf die Partie vorbereitet. Nach der 0:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 II liegt der Fokus darauf, die positive Entwicklung der vergangenen Wochen in Punkte umzuwandeln.

Ziel: Schwung in Ergebnisse ummünzen

Spielerisch zeigt die TSG Balingen zuletzt aufsteigende Form. Die Mannschaft erspielte sich gegen Mainz zahlreiche Chancen, ließ aber die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. „Wir wollen den Schwung, den wir spielerisch in den letzten Wochen gesammelt haben, hoffentlich jetzt auch in Ergebnisse ummünzen“, sagt Daniel Güney.

Mit bislang elf Punkten aus zwölf Spielen liegt die TSG Balingen auf Platz 15 der Tabelle. Ein Sieg gegen die Kickers wäre nicht nur ein Prestigeerfolg, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft will vor heimischem Publikum zeigen, dass sie in dieser Liga angekommen ist – mit Leidenschaft, Teamgeist und Effizienz.

Eine besondere Kulisse erwartet

Die TSG rechnet mit einer stimmungsvollen Atmosphäre in der Bizerba-Arena. „Wir sind hochmotiviert, am Samstag das Spiel anzugehen, und freuen uns auf eine schöne Kulisse und auf ein hoffentlich auch dem Namen entsprechendes Knallerspiel“, sagt Daniel Güney.

Die Unterstützung der Fans spielt dabei eine entscheidende Rolle. Nach dem kämpferischen Auftritt gegen Offenbach wollen die Balinger vor eigenem Publikum erneut alles geben, um diesmal drei Punkte einzufahren.

Blick auf die Tabelle

In der Regionalliga Südwest bleibt das Rennen spannend. Der SGV Freiberg führt mit 29 Punkten die Tabelle an, gefolgt vom TSV Steinbach Haiger und dem FSV Mainz 05 II (je 23 Punkte). Die Stuttgarter Kickers liegen mit 17 Punkten auf Rang neun, während Balingen mit elf Punkten auf Platz 15 steht. Der Abstand auf die Konkurrenz ist gering – ein Sieg könnte das Bild schnell verändern.

Ein Spiel mit besonderem Charakter

Das Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers ist für die TSG Balingen mehr als nur eine weitere Partie. Es ist ein emotionales Aufeinandertreffen, ein Duell mit Geschichte und eine Chance, die eigenen Fortschritte zu bestätigen. Co-Trainer Daniel Güney bringt die Stimmung im Team auf den Punkt: „Wir freuen uns auf eine schöne Kulisse und auf ein hoffentlich auch dem Namen entsprechenden Knallerspiel mit dem positiven Ausgang für uns.“