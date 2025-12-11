"Ein echtes Kaliber": Siegburger gegen Merten – Showdown der Hinrunde

Es ist das Spiel, das man sich für den Abschluss der Hinrunde kaum spannender hätte ausmalen können: Der Tabellenzweite Siegburger SV empfängt am Sonntag den Fünften SSV Merten – zwei Mannschaften, die zu den Top-Teams gehören und nun im direkten Duell klären, wer mit der stärkeren Ausgangsposition in die Winterpause geht. Die Fakten sind bemerkenswert genug: Siegburg verfügt mit 39 Treffern über die gefährlichste Offensive der Liga, Merten mit nur zwölf Gegentoren – genauso wenige wie Tabellenführer Bergisch Gladbach – über die stabilste Defensive.

Otto: "Haben etwas gutzumachen" Dass das Gipfeltreffen Würze besitzt, zeigt auch der Blick zurück: In der Vorsaison gewann Merten beide Duelle klar. „Zum Abschluss der Hinrunde wartet noch einmal ein echtes Kaliber auf uns“, sagt Siegburgs Trainer Alex Otto, der die Qualität des Gegners ausdrücklich hervorhebt. Merten verfüge „über einen absoluten Top-Kader“, auch wenn man sich punktemäßig wohl „etwas mehr erhofft“ habe. Die Siegburger selbst hätten hingegen „im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas gutzumachen“ – besonders das deutliche 0:3 in Merten sei noch präsent, „da wurden wir regelrecht aus dem Stadion geschossen“.

Dass seine Mannschaft aktuell weit über den eigenen Erwartungen liegt, verschweigt Otto nicht. Dennoch bleibt er beim gewohnten Fokus: „Wir schauen ausschließlich auf uns. Was die anderen machen, interessiert uns nicht.“ Siegburg ist wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen, tankte zuletzt mit einem 2:0 im Derby in Hennef weiteres Selbstvertrauen – und will nun den nächsten Big Point setzen. Personell kann Otto aus dem Vollen schöpfen und auch auf Waiss Ezami zurückgreifen, der zuletzt privat verhindert war. Der Vorjahres-Vize gegen den Dritten der Vorsaison Auch Bünyamin Kilic, Mertens Trainer, spürt die besondere Bedeutung der Partie. „Wenn man auf die vergangene Saison schaut, trifft der Zweite auf den Dritten der Abschlusstabelle“, erklärt er. Und auch jetzt sei die Tabellenlage „sehr attraktiv“: vier Punkte liegen zwischen beiden Teams. Das Ziel der Gäste ist klar: „Wir wollen den Abstand verkürzen, idealerweise auf einen Punkt.“

Mit einem Sieg käme Bünyamin Kilic und der SSV Merten bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten ran. – Foto: Boris Hempel