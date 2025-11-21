Ein echtes Formduell: Heiligenhaus empfängt Hoffnungsthal

Beide Mannschaften kommen mit Rückenwind: Heiligenhaus holte zuletzt acht Punkte aus vier Spielen und traf dabei dreimal auf Teams aus den Top-4 der Liga. Hoffnungsthal ist seit fünf Spielen ungeschlagen, liegt auf Platz zwei der Formtabelle und nahm am Wochenende ein 1:1 im Derby bei Jan Wellem mit.

Esins: „Ein enges Spiel mit vielen Emotionen“

HSV-Trainer Andy Esins zeigt sich hochzufrieden mit dem bisherigen Abschneiden seines Teams. „Absolut, wir sind mit der bisherigen Punkteausbeute sehr zufrieden. Wir hätten vor der Saison 19 Punkte zur Winterpause sofort unterschrieben. Jetzt haben wir noch drei Bonusspiele vor der Brust.“

Mit Hoffnungsthal warte jedoch ein Gegner, der die Mannschaft maximal fordern werde: „Gegen Hoffnungsthal erwartet uns ein sehr anspruchsvoller Gegner, der uns vor allem körperlich alles abverlangen wird.“ Er rechnet mit einer intensiven Partie: „Es wird ein enges Spiel mit vielen Emotionen. Hoffnungsthal ist aktuell in einem richtig guten Flow, sodass sich die Zuschauer auf einen echten Fight freuen können.“

Gawlik: „Heiligenhaus lebt von Mentalität“

Für Hoffnungsthal sieht sportlicher Leiter Maciek Gawlik nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein Duell zweier eng verbundener Vereine. „In meinen Augen ist Heiligenhaus ein Top-Verein mit einer starken Jugend“, betont er. Besonders hebt er den außergewöhnlichen Zusammenhalt hervor: „Erste, zweite, dritte Mannschaft: Es gibt viel Austausch, gegenseitige Unterstützung – alle ziehen an einem Strang.“

Die Vereine pflegen ein freundschaftliches Verhältnis, das sich bereits in mehreren Spielverlegungen widerspiegelte. „Das zeigt, wie gut das Verhältnis zwischen den Vereinen ist“, so Gawlik.

Sportlich erwartet er dennoch ein Spiel auf Messers Schneide: „Nichtsdestotrotz wird es am Samstag ein extrem intensives Spiel. Heiligenhaus lebt von Mentalität, Laufstärke und Kampfbereitschaft. Gerade auswärts, mit der Atmosphäre und vielen Zuschauern dort, ist es immer schwer.“ Er hofft dabei auf große Kulisse: „Ich hoffe, dass durch den Samstag und die wenigen Parallelspiele viele Fans den Weg finden und die Jungs einen tollen Rahmen bekommen.“

Trotz aller Wertschätzung ist das Ziel klar: „Wir wollen natürlich die drei Punkte holen und an unsere Leistung anknüpfen. Heiligenhaus ist zwar Aufsteiger, aber die letzten Ergebnisse zeigen klar, welches Potenzial in dieser jungen Mannschaft steckt.“