Ein echtes Endspiel für Waldram – „Mannschaft soll sich nochmal zusammenreißen“

DJK will mit Sieg in Otterfing den Klassenerhalt schaffen – Trainer Ralf Knobloch enttäuscht vom Hinspiel, aber auch zuversichtlich

Der Frust vom Mittwochabend ist bei Ralf Knobloch zwei Tage später wieder von verhaltenem Optimismus überlagert. „Am Ende des Tages darf man sagen, dass die Chance noch genauso groß ist wie vor dem ersten Spiel“, stellt der Coach der DJK Waldram vor dem Relegations-Rückspiel beim TSV Otterfing an diesem Samstag (15 Uhr) fest. Das Hinspiel endete bekanntlich 1:1, was insofern positiv zu werten ist, weil die Knobloch-Truppe bis zur 84. Minute einem 0:1-Rückstand hinterherlief, ehe Matthias Stingl per Kopfball wieder Gleichstand herstellte. „So gesehen starten wir in Otterfing bei 0:0 – und wer gewinnt, spielt nächste Saison in der Kreisliga.“

Vollends überzeugt, dass das die DJK sein wird, klingt der Coach vor dem Abschlusstraining am Freitagabend aber noch nicht. Dass sich das Team in der Schlussphase des Hinspiels nochmal aufgebäumt und herangekämpft hatte, wertet er zwar als „gutes Zeichen“. Zuvor sei er vom Verhalten seiner Kicker jedoch massiv enttäuscht gewesen. „Wir hatten einen super Matchplan, wir waren auf die hohen Bälle der Otterfinger gut eingestellt und wir hatten in der Gegneranalyse auch ein paar Schwachstellen ausgemacht – aber die haben wir unerklärlicherweise dann nicht bespielt“, fasst Knobloch zusammen und hadert: „Das dann auch noch ein paar Führungsspieler auf dem Platz ängstlich aufgetreten sind, war ärgerlich.“

Speziell in dem Punkt wünscht er sich fürs Rückspiel, „dass wir weniger Angst und mehr Mut haben“. Bei der Suche nach den Ursachen für das hasenfüßige Auftreten seiner Fußballer im ersten Durchgang hat Knobloch pädagogische Defizite in der Vergangenheit. Der „strenge Ton“ seines Vorgängers und dessen in der Regel ohne Rücksicht auf Verluste vorgebrachte Kritik habe die Mannschaft letztlich mehr verunsichert, als aufgebaut. „Es war viel Arbeit in den letzten Wochen, um die Mannschaft mental zu stärken und Selbstvertrauen aufzubauen“, so Knobloch. „Deshalb war ich so enttäuscht, dass wir das am Mittwoch sehr vermissen lassen haben.“

Das soll sich nun im Rückspiel ändern. Nicht zuletzt aufgrund der physischen Verfassung der Mannschaft, die schon in der Endphase des Hinspiels deutlich frischer wirkte als der Gegner. „Das muss man Reiner Leitl lassen: Fit gemacht hat er die Spieler“, stellt der DJK-Coach anerkennend fest. Deshalb könne man selbstbewusst in die Partie gegen den Kreisklassen-Zweiten gehen. „Die Mannschaft soll sich einfach nochmal zwei Halbzeiten zusammenreißen und zeigen, was sie draufhat, dass sie deutlich besser Fußball spielen kann, als am Mittwoch“, fordert Knobloch.