"Ein echtes Brett" - Eintracht Nordhorn empfängt Tabellenführer

GW-Trainer Andreas Hinrichs blickt nach zuletzt starken Ergebnissen mit Selbstvertrauen auf die Partie, mahnt jedoch zur Vorsicht:

„Wir fahren mit breiter Brust nach Nordhorn, haben aber großen Respekt vor der individuellen Qualität des Gegners. Nordhorn ist offensiv extrem stark besetzt und kommt nun auch immer besser in Fahrt. Für uns wird es wichtig sein, mutig aufzutreten, offensiv zu spielen und zu schauen, ob wir in diesem großen Stadion bestehen können.“

Nach dem 7:0 im prestigeträchtigen Duell gegen den VfL Oythe im Pokal ist die Gemütslage beim Tabellenführer aber definitiv sehr gut und man möchte den Schwung auch mit in die Partie beim Aufsteiger nehmen.

Die Gastgeber gehen ebenfalls mit viel Vorfreude in das Kräftemessen. Eintracht-Coach Christoph Hemlein betont:

„Am Sonntag wartet auf uns natürlich ein Brett, das wird ein richtiger Knaller. Mühlen hat eine sehr starke Offensive, da müssen wir hellwach sein. Wir wollen aber unser eigenes Spiel umsetzen und eine gute Leistung zeigen.“ Nach dem Spiel gegen Papenburg kommt am Sonntag also direkt das nächste Top-Team auf den Aufsteiger hinzu.

Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15.00 Uhr