„Ein echtes Brett“ SV Germania Helstorf empfängt FC Sulingen – Rosenthal warnt vor „extrem starkem Aufsteiger“ von red · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der FC Sulingen reist am Samstag zum SV Germania Helstorf – und trifft dort auf einen Gegner, der für Trainer Stefan Rosenthal deutlich stärker einzuschätzen ist, als es die Tabelle vermuten lässt.

„Ja, es geht zu einem extrem starken Aufsteiger, was sich tabellarisch noch gar nicht so widerspiegelt“, sagte Rosenthal vor der Partie. Helstorf belegt aktuell Rang elf, hat sich jedoch bereits mehrfach gegen Topteams behauptet. Das Hinspiel ist dem Sulinger Trainer noch präsent: „Das haben wir sehr glücklich in der Nachspielzeit gewonnen. Davor hätte Helstorf das Spiel auch auf seine Seite ziehen können.“ Entsprechend erwartet er erneut ein enges Duell.

Die Stärken des Gegners beschreibt Rosenthal klar: „Sie sind super strukturiert, gut organisiert, extrem zweikampfstark und haben vorne Spieler, die den Unterschied machen können.“ Daraus ergibt sich für ihn eine klare Einschätzung: „Da erwartet uns auswärts ein echtes Brett.“ Trotz der Ausgangslage formuliert Rosenthal ein konkretes Ziel: „Unser Ziel ist es, dort nicht zu verlieren und einen Punkt mitzunehmen.“