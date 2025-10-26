Ein echter Überraschungscoup des TSV Nördlingen

Da ist dem TSV Nördlingen eine echte Überraschung gelungen. Trotz widriger äußerer Umstände (ungewohnter Kunstrasen, Regen und starker Wind) gewannen die Rieser mit 3:2 bei 1860 München II.

„Die erste Halbzeit war entscheidend, da haben wir viele Torchancen vergeben“, meinte 1860-Coach Alper Kayabunar später. Dabei waren die Junglöwen sogar in Führung gegangen. Nach einer Ecke lenkte der Nördlinger Keeper Max Fuchs den Ball unter Bedrängnis ins eigene Netz. „Uns war vor dem Spiel bewusst, dass Sechzig einfach aufgrund der Spielanlage und individuellen Klasse zu Torchancen kommen wird. Wir wollten uns nicht verstecken und unsere Offensivstärke ausspielen. Dies ist uns mit einem sehr guten Spiel absolut gelungen“, meinte Nördlingens Trainer Daniel Kerscher später. Diese Qualität spielte sein Team schon kurz nach dem Rückstand erstmals aus. Nach der Ecke von Manuel Meyer ließ Jens Schüler den Ball über seinen Scheitel streifen – 1:1.

Zwar blieben die Junglöwen im Vorwärtsgang, ließen jedoch ihre Chancen liegen. Beim 1:2 war wieder eine Ecke der Ausgangspunkt. Zwar wurde der Ball zunächst abgewehrt, doch Jens Schüler brachte ihn erneut vors Tor und Simon Gruber drückte ihn per Kopf über die Linie. Die spielfreudigen Rieser legten sofort nach: Grubers Flanke nahm 1860-Routinier Alexander Benede Aquayo mit der Brust an, ließ das Leder aber etwas zu weit vom Körper - Jan Reicherzer kam aus seinem Rücken und schloss zum 1:3 ab. Trotzdem war es noch keine Vorentscheidung, denn wenig später gelang Lucas Grancay der Anschlusstreffer. Doch Nördlingen brachte in der Folge die knappe Führung über die Zeit. (jais, red) Lokalsport RN

Tore: 1:0 Max Fuchs (14./Eigentor), 1:1 Jens Schüler (18.), 1:2 Simon Gruber (77.), 1:3 Jan Reicherzer (81.), 2:3 Lucas Grancay (82.)