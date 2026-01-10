Ein echter Überraschungscoup der SpVgg Kaufbeuren

Die Fußballerinnen der SpVgg Kaufbeuren konnten es kaum fassen. Mit einem furiosen Schlussspurt bezwangen sie den Titelverteidiger SC Biberbach mit 2:1 und holten sich überraschend zum zweiten Mal nach 2020 den schwäbischen Futsaltitel. „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, gestand ihr Trainer Norbert Schmidbauer.

Eigentlich hatten sich die Ostallgäuerinnen gar nicht groß auf die Hallenrunde vorbereitet. „Aber beim Biberbacher Privatturnier haben wir schon gemerkt, dass es ganz gut läuft. Da wurden wir Dritter“, verriet Schmidbauer später. Das Qualifikationsturnier in Ottobeuren konnten die SVK-Mädels sogar gewinnen und sich für die „Schwäbische“ qualifizieren, wo es zum ganz großen Coup reichte. Schon im Halbfinale ließ der Bezirksoberligist mit dem 6:1-Erfolg gegen den klassenhöheren FC Augsburg aufhorchen. Favorit blieb trotzdem der Landesligist SC Biberbach, der sein Semifinale gegen den TSV Ottobeuren souverän mit 4:0 gewann.

Starker Schlussspurt der SpVgg Kaufbeuren

Die 800 Fans in der Stadtberger Halle sahen dann ein knisterndes Endspiel. Je länger die Partie dauerte, desto besser wurden die Ostallgäuerinnen. Das blieb auch dem Biberbacher Trainerduo Lisa Seidler und Fabian Wolf nicht verborgen, die 90 Sekunden vor Schluss eine Auszeit nahmen. Doch kaum rollte der Ball wieder, schlugen die Kaufbeurer zu. Lisa Schmittner staubte zur Führung auf und als der SCB alles nach vorne warf, gelang Melina Moser das 2:0. Der Sieg war eingetütet, daran änderte auch der Biberbacher Anschluss durch Sophia Hammerl wenige Sekunden vor dem Ende nichts mehr.