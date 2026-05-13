Ein echter "Sahnetag" für Tiziano Ermisch: 5 Scorer bei Auswärtssieg

Obwohl die Freude über die Anerkennung seiner Leistung groß ist, betont er umgehend die Bedeutung seiner Mitspieler. „Natürlich freut man sich, dass die Leistung gesehen wird, und es macht mich sehr glücklich, aber so etwas geht natürlich nur mit der Mannschaft im Rücken“, erklärt der 23-Jährige.

Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die von Trainer Tobias Senf betreuten Gastgeber erzielte Clemens Amsel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. „Wir waren einfach von Anfang an voll da und haben direkt Druck gemacht“, resümiert Ermisch. Weitere Treffer von Ermisch, Marvin Riedel, Khalid Alfadiel, erneut Schütze und Christian Klengel sicherten der Mannschaft von Trainer Maik Hänel den Sieg, während Martin Hannatzsch das zweite Tor für Peickwitz beisteuerte.

Der Auswärtssieg vor 64 Zuschauern war von Beginn an von offensiver Durchschlagskraft geprägt. Christopher Schütze brachte die Gäste früh in Führung, bevor Ermisch in der dritten und 35. Minute auf 3:0 erhöhte.

„Für mich persönlich war es natürlich ein Sahnetag, aber das geht nur, weil die Jungs mich super in Szene gesetzt haben“, lobt Ermisch.

Klare taktische Vorlieben

Seine hohe Torausbeute verdankt der Spieler einer schnörkellosen Philosophie im Torabschluss. „Am liebsten direkt mit ordentlich Druck“, beschreibt er seine bevorzugte Art, Tore zu erzielen. Er komme meistens über Wucht und wenig Schnickschnack zum Erfolg: „Ball im Strafraum bekommen und rein damit.“

Auf dem Spielfeld agiert er am liebsten zentral auf der Sechs oder der Acht. Dort könne er den Ball verteilen und offensiv Akzente setzen, wobei auch die Defensivarbeit nicht zu kurz komme: „Defensiv die Zweikämpfe suchen und giftig sein, gehört natürlich auch dazu.“

Das Vorbild aus der Bundesliga

Die Mischung aus defensiver Stabilität und offensiver Gefahr schätzt Ermisch auch bei etablierten Profisportlern. Einen Lieblingsspieler in der eigenen Mannschaft möchte er nicht nennen, da er sich dies sonst „noch Wochen anhören“ müsse.

Im Profibereich hat er jedoch einen klaren Favoriten: Nico Schlotterbeck. „Er ist schnell, giftig, hat einen überragenden Spielaufbau und ist für einen Defensivmann zudem noch torgefährlich“, begründet er seine Wahl.

Familiäre Gründe und starker Teamgeist

Ermisch ist seit rund vier Jahren für seinen aktuellen Verein aktiv. Ein wesentlicher Grund für seinen damaligen Wechsel war der Wunsch, gemeinsam mit seinem Bruder Lorenzo Krenz in einer Mannschaft zu spielen. Heute schätzt er neben der sportlichen Weiterentwicklung vor allem das soziale Umfeld im Team.

„Ganz klar die Truppe“, antwortet er auf die Frage nach dem Besonderen Aspekt an seiner Zeit im Verein. Man verstehe sich auch neben dem Platz richtig gut, weshalb er in seiner Freizeit neben dem Besuch im Fitnessstudio auch viel Zeit mit Freunden verbringt.

Ambitionen für den Saisonendspurt

Aktuell rangiert Saspow auf dem sechsten Tabellenplatz der ausgeglichenen Liga, in der laut Ermisch jedes Spiel schwer sei. „Mit Platz sechs können wir dieses Jahr grundsätzlich zufrieden sein“, bewertet er die Situation, sieht jedoch noch ungenutztes Potenzial.

Was die Ergebnisse angehe, sei die Mannschaft noch nicht ganz an ihr eigentliches Leistungsvermögen herangekommen. Für die letzten Partien formuliert er ein klares Ziel: „Wir wollen die letzten Spiele auf jeden Fall positiv gestalten und noch ein paar Plätze gutmachen.“

Langfristige sportliche Perspektive

Ein wichtiges persönliches Etappenziel hat der Mittelfeldspieler bereits erreicht, indem er sich fest in der Mannschaft etabliert hat. Darauf möchte er sich jedoch nicht ausruhen. Seine langfristigen sportlichen Pläne sind klar definiert: „Ich möchte mich individuell weiter verbessern, konstanter werden und der Mannschaft noch mehr helfen.“

Um dies zu erreichen, fordert er von sich selbst vor allem konstant gute Leistungen auf dem Platz.