„Ein echter Knipser fehlt uns noch“ – DJK Haaren im Neuaufbau

Die DJK Haaren geht mit einem neuen Gesicht und ehrlichen Worten in die Saison 2025/26. Trainer Jürgen Lipka spricht über schwierige Planungen, verpasste Erwartungen und die Hoffnung auf eine geschlossene Einheit.

Nach einer durchwachsenen Saison 2024/25 in der Bezirksliga Staffel 4, die mit Rang acht und dem gesicherten Klassenerhalt endete, steht die DJK Haaren vor einem personellen und sportlichen Umbruch. Trainer Jürgen Lipka blickt im Gespräch auf die Herausforderungen der Vorbereitung und gibt einen Einblick in die neue Saison, die mit vielen offenen Fragen, aber auch Chancen beginnt.

Die vergangene Saison hat beim Trainer Spuren hinterlassen. „Letztes Jahr war durch den Start eine schwierige Saison, von der wir uns wesentlich mehr erwartet hatten“, so Lipka offen. „Wir konnten die Erwartungen an uns aber nicht erfüllen. Das Minimalziel mit dem Klassenerhalt (Platz 8) haben wir dennoch erreicht.“

„Die Vorbereitung hat gerade erst begonnen“, sagt Lipka. „Sie wird bei uns durch einen großen Umbruch spannend, interessant und intensiv.“ Der Fokus in den kommenden Wochen liegt dabei klar auf der defensiven Organisation: „Schwerpunkt wird sein, unser Spiel gegen den Ball wesentlich zu verbessern und schnell eine Einheit zu werden.“

Vor allem die Kaderplanung stellte sich erneut als kompliziert heraus. „Sie war wie immer schwer und zäh, aber mit den vorhandenen Mitteln haben wir versucht, das Beste zusammenzustellen – was uns auch gelungen ist.“ Zwar habe man nicht alle Wunschspieler verpflichten können: „Es gibt halt viele finanzkräftigere Vereine, da ist es schwer, alle Wunschspieler zu bekommen.“ Dennoch sieht Lipka den Neuaufbau optimistisch: „Ich freue mich jedenfalls auf die Spieler, die sich für uns entschieden haben. Mein vorrangiges Ziel ist es, die Jungs weiterzuentwickeln und ihnen Spaß am Spiel zu vermitteln.“ Ein Fragezeichen bleibt im Sturm: „Ein echter ‚Knipser‘ fehlt uns noch – aber vielleicht schlummert der ja in unseren Reihen.“

Schmerzhaft waren dagegen die Abgänge – sportlich wie menschlich. „Wir haben schon vier bis fünf gravierende Abgänge zu verzeichnen“, sagt Lipka. Besonders der Verlust von Nico Esser und Lukas Klee wiegt schwer: „Mit Esser und Klee verlieren wir auch zwei Persönlichkeiten. Sie sind nur schwer zu ersetzen, aber es bietet auch Raum für andere, in solche Positionen zu wachsen.“

Trotz der Umstände formuliert der Coach ein klares Ziel: „Wir wollen weiterhin Anführer der ewigen Tabelle in der Bezirksliga bleiben, eine homogene Einheit werden und am liebsten zwischen Platz fünf und acht einlaufen. Ich denke, mit dem Umbruch sollte das realistisch sein.“

Für die neue Spielzeit wünscht sich Lipka vor allem eines: „Ein gutes Miteinander, Spaß im Training und tolle Wettkämpfe! Für meine Mannschaft wünsche ich mir Siege, denn die bringen den meisten Spaß.“