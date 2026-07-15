„Ein echter Hammer" – Zorneding startet gegen Langengeisling Bezirksliga Ost von Julian Betzl · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FB Zorneding BZL (rot) Valentin Grusz --- Test vs Heimstetten – Foto: SRO

Der TSV Zorneding empfängt am 26. Juli den FC Langengeisling zum Saisonauftakt. Die Bezirksliga Ost spielt mit nur noch 15 Mannschaften.

„Also die Liga ist definitiv nochmal einen Tick schwerer geworden“, findet Florian Heppert mit Blick auf den Spielplan, den der Bayerische Fußball-Verband (BFV) nach langem Hin und Her nun endlich final für die Bezirksliga Ost veröffentlicht hat. Wohl nicht nur der Co-Trainer des TSV Zorneding hätte sich gewünscht, dass die Kommunikation sowie die Verhandlungen über die etwaigen Wechselwünsche mancher Bezirksliga-Vereine in eine andere Staffel deutlich früher begonnen hätten. Zur Erinnerung: Nachdem die Umgruppierung des SV Walpertskirchen (nach Einspruch beim Verbandssportgericht) und FC Langengeisling aus der Nord- in die Ost-Gruppe erfolgte, und dafür der SV Waldperlach in die Nordstaffel wechseln wollte, spielt die Bezirksliga Ost in der Saison 2026/27 nun nur noch mit 15 Mannschaften. Einziger Landkreis- und Kreis-München-Vertreter ist dabei der TSV Zorneding, der sich per Relegations-Krimi das Startrecht gesichert hatte.