Ein echter Bergmann

Im Duell der beiden Aufsteiger lief die 62. Minute, als Nico Valentini zu einem tollen Sololauf ansetzte und anschließend den Ball zum gut postierten Bergmann brachte. Der Rest ist Geschichte: Der Angreifer des SV Bliesmengen-Bolchen ließ sich nicht zweimal bitten und schoss den Ball aus halbrechter Position aus 15 Metern ins linke Eck. "Natürlich war dann bei der gesamten Mannschaft der Jubel riesengroß. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch gut eine halbe Stunde zu spielen. Letztlich haben wir das Ding in einem Duell zweier Mannschaften, die alles gegeben haben, gezogen - der erste Saisonsieg ist natürlich extrem wichtig und sollte uns auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt noch mehr Selbstvertrauen verleihen", betont der 26-Jährige. Er war im vergangenen Sommer vom Landesligisten SF Walsheim aus wenige Kilometer weiter nach Bliesmengen-Bolchen gewechselt und hatte dort keine einfache Premierersaison: Dies lag an einem Anriss des vorderen Kreuzbandes, den er sich im September zugezogen hatte. Bergmann bewältigte diese schwere Verletzung konservativ und stand dann im neuen Jahr seiner Mannschaft wieder zur Verfügung. Am Saisonende sprang über die Relegation die direkte Rückkehr von der Verbands- in die Saarlandliga heraus. Und dort will nun der 26-Jährige seinen Anteil dazu beitragen, dass der SV Bliesmengen-Bolchen auch in der kommenden Saison weiterhin in der höchsten saarländischen Amateurklasse mitwirken darf. Der Anfang dafür ist schon einmal geglückt..