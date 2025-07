Ein Dutzend Neuzugänge: SC Bernburg schließt Kaderplanung ab

Langweilig war die Kaderplanung für die Verantwortlichen des SC Bernburg auch in diesem Sommer gewiss nicht. Nachdem zum Saisonende neun Akteure verabschiedet worden waren, ist auch die Liste an Verpflichtungen wieder lang. Mit nun insgesamt zwölf Neuzugängen hat der Verbandsligist seine Planung abgeschlossen.

Mit William Friedrich und Sebastian Schröder hatte der SCB zuletzt noch zwei neue Torhüter präsentiert, die den Wettkampf mit der letztjährigen Nummer eins Kevin Schneider anheizen sollen. Der 26-jährige Friedrich kommt vom CFC Germania, für den er in der Vorsaison 15 Mal in der Verbandsliga zwischen den Pfosten gestanden hatte. Der ebenfalls 26-jährige Schröder wechselt vom Haldensleber SC in die Sparkassen-Arena und wolle wie auch Friedrich "um den Stammplatz zwischen den Pfosten kämpfen", schrieb der Club. Zum Spielerprofil:

>> Sebastian Schröder

Dagegen ist Cedrik Staat nicht für das Verhindern, sondern für das Erzielen von Toren zuständig - und dies hat er in den vergangenen Jahren fleißig getan. 23 Treffer stehen aus den beiden letzten Verbandsliga-Saisons für den SV Westerhausen zu Buche. Mit dem 26-Jährige habe man "nochmal einen richtigen Hochkaräter" dazubekommen, schrieb der SCB und weiter: "Ceddi ist so jedem Fußballkenner in Sachsen-Anhalt ein Begriff. Mit reichlich Erfahrung und Toren in Verbands- und Oberliga lässt unsere neue Nummer 19 aufhorchen." Zum Spielerprofil: