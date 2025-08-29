Ein Dutzend Gegentore: Frauen des TSV Poing kommen mit Rumpf-Elf gegen FC Teutonia unter die Räder

Auf ganz verlorenem Posten standen die Fußballdamen des TSV Poing in der ersten Runde des Hiscox-Pokals für den Kreis München gegen den FC Teutonia München.
Gegen den Kreisligisten verloren die zwei Klassen tiefer spielenden Poingerinnen aus der A-Klasse mit 1:12 Toren. Dabei zeigte sich Poings Trainer Ralf Ebenhög schon mit der Ansetzung der Pokalpartie mitten in der Urlaubszeit sehr unglücklich. „Viel besser wäre es, diese Spiele unter der Saison zu spielen. Jetzt fehlt mir gerade die halbe Mannschaft.“ Auch der Gast aus München hatte mit Personalproblemen im Stadion am Hanselbrunn zu kämpfen, weshalb die Partie schon um einige Tage verschoben worden war.
Die Poinger Rumpf-Elf konnte den Kreisliga-Kickerinnen von Teutonia letztlich kein Paroli bieten. „Einige Spielerinnen waren auch nicht fit und noch nicht im Training“, erklärte Ralf Ebenhög. Die Heimelf konnte dem Tempo und dem Zweikampfverhalten der Kontrahentinnen nicht standhalten und lag schon nach 18 gespielten Minuten mit 0:3 Toren in Rückstand.
„Meine Spielerinnen haben sich reingehauen, es hat aber nicht geholfen“, lobte Ebenhög den Kampfgeist seiner Mannschaft. Die Treffer für die Gäste erzielten Pauline Filbig (3), Sarah Dünkel (3), Clara Sonntag (2), Paula Bartmann (2) und Ronja Kohmann (2), den Poinger Ehrentreffer verbuchte Josefine Schulz auf ihr Konto.
Nach der herben Pleite gegen den FC Teutonia verabschiedete sich Ebenhög erst einmal in den Kurzurlaub. Die Einheiten in der kommenden Woche wird Co-Trainer Michael Rittl leiten, ehe am 7. September der finale Test gegen den TSV Egmating vor dem eine Woche später angesetzten Punktspielstart gegen den FC Hertha München erfolgt. (arl)
Kurzfristig abgesagt wurde der für den Samstag (16 Uhr) geplante Kreispokal-Auftakt der Fußballfrauen des FC Markt Schwaben. Grund ist eine akute, urlaubsbedingte Personalnot, mit der sowohl die Bezirksoberligaspielerinnen aus dem Landkreisnorden als auch die gegnerischen Kreisklassistinnen des FC Dreistern Neutrudering am Wochenende noch zu kämpfen haben.
Der Kontrahent aus Trudering kam der Markt Schwabener Bitte um eine Spielverlegung daher dankend nach. Für die Mannschaft von FCMS-Trainer Matthias Reiter geht es somit erst am Montag, 1. September (19.30 Uhr), in die erste Pokalrunde – dann aber auf heimischem Rasen.
Denn Teil der Verlegungs-Vereinbarung war auch ein Heimrecht-Tausch zugunsten des Bezirksoberligisten. Der dürfte sich nach einem intensiven Vorbereitungsspiel gegen die SG Aßling/Grafing über die etwas längere Verschnaufpause freuen. (ali)