Ein Duo für die U23 von Fortuna Düsseldorf

Die Kaderarbeiten bei der U23 von Fortuna Düsseldorf schreiten voran: Nach den externen Zugängen Kasper Harbering vom 1. FC Bocholt und Giovanni Nkowa vom FC Büderich gibt es diesmal zwei interne Zuwächse für den Kader in der Oberliga Niederrhein. Aus der U19 werden Adrijan Pesa und Aidan Chikeme hochgezogen.
Mittelfeldspieler Pesa kam 2024 von Rot-Weiß Oberhausen in das Nachwuchsleistungszentrum der Düsseldorfer und erzielte zuletzt vier Tore in der Rückrunde der DFB-Nachwuchsliga. Zuvor durchlief er den RWO-Nachwuchs. Verteidiger Chikeme kam erst im vergangenen Sommer zur Fortuna und etablierte sich früh als Rotationsspieler. Insgesamt lief er in seinem letzten U19-Jahr 18-mal auf - und gehörte zuvor zu den Kadern von Ratingen 04/19 und der SG Unterrath.
„Wir freuen uns sehr, dass Adrijan und Aidan ihren Weg weiter mit uns gehen. Beide haben sich in der U19 sehr positiv entwickelt und innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle eingenommen. Zudem bringen sie alle Voraussetzungen mit, um den Übergang in den Seniorenbereich nahtlos zu schaffen. Bei diesem Schritt wollen wir Adrijan und Aidan bestmöglich unterstützen und ihre Entwicklung weiter vorantreiben“, schildert Stefan Vollmerhausen als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.
Fortuna Düsseldorf II
Trainer: Jens Langeneke
Zugänge: Kasper Harbering (1. FC Bocholt), Giovanni Nkowa (FC Büderich)
Abgänge: Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Tobias Pawelczyk (Bonner SC), David Savic (SC Fortuna Köln), Karim Affo (Borussia Mönchengladbach II), Tom Barth (VfR Aalen), Dominic Grehl (KFC Uerdingen)