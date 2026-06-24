Ein Duo für die U23 von Fortuna Düsseldorf

Die beiden internen Zugänge spielten zuletzt für die U19. – Foto: Tom Klesper

Die Kaderarbeiten bei der U23 von Fortuna Düsseldorf schreiten voran: Nach den externen Zugängen Kasper Harbering vom 1. FC Bocholt und Giovanni Nkowa vom FC Büderich gibt es diesmal zwei interne Zuwächse für den Kader in der Oberliga Niederrhein. Aus der U19 werden Adrijan Pesa und Aidan Chikeme hochgezogen.

Talente kommen von RW Oberhausen und SG Unterrath

Mittelfeldspieler Pesa kam 2024 von Rot-Weiß Oberhausen in das Nachwuchsleistungszentrum der Düsseldorfer und erzielte zuletzt vier Tore in der Rückrunde der DFB-Nachwuchsliga. Zuvor durchlief er den RWO-Nachwuchs. Verteidiger Chikeme kam erst im vergangenen Sommer zur Fortuna und etablierte sich früh als Rotationsspieler. Insgesamt lief er in seinem letzten U19-Jahr 18-mal auf - und gehörte zuvor zu den Kadern von Ratingen 04/19 und der SG Unterrath.

„Wir freuen uns sehr, dass Adrijan und Aidan ihren Weg weiter mit uns gehen. Beide haben sich in der U19 sehr positiv entwickelt und innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle eingenommen. Zudem bringen sie alle Voraussetzungen mit, um den Übergang in den Seniorenbereich nahtlos zu schaffen. Bei diesem Schritt wollen wir Adrijan und Aidan bestmöglich unterstützen und ihre Entwicklung weiter vorantreiben“, schildert Stefan Vollmerhausen als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.