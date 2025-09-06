Ein Duell um die Vormachtstellung im Kreis Viersen

Das erkennt auch Süchtelns Sportlicher Leiter Tim Offermann. „Elvedin ist eine absolute Bereicherung für uns und ist fußballerisch auf einem unfassbaren Niveau. Er gibt uns noch einmal viel mehr Möglichkeiten, auch von hinten herauszuspielen“, sagt Offermann beispielsweise über Torhüter Kaltak. Weiter sagt er zu den weiteren neuen Kräften aus Nettetal: „Bei Leonit sieht man einfach bei uns, dass er Freude am Fußballspielen hat. Er genießt bei uns volles Vertrauen und hat alle Spiele bisher von Anfang an gemacht. Sein Tempo ist in der Liga unglaublich wichtig. Bei Justin hat man gegen Remscheid gesehen, wie gut er dem Spiel tut, mit seiner Ruhe und Gelassenheit am Ball.“

Von den Transfers aus Nettetal sticht jedoch Falter heraus. Insgesamt dreieinhalb Jahre spielte der pfeilschnelle Falter für Nettetal in der Oberliga, der in dieser Zeit 90 Ligaspiele bestritt und 34 Tore erzielte. Er galt als einer der besten Offensivkräfte bei Nettetal, entschloss sich dennoch 2024 für einen Wechsel zum ASV Süchteln. Bei seinem neuen Verein ist er noch wichtiger geworden, steuerte bislang 21 Tore in 33 Spielen bei. Am Sonntag steht für ihn nun das erste sportliche Wiedersehen mit seinem Ex-Klub an.

„Persönlich freue ich mich natürlich sehr auf das Spiel. Gegen den Ex-Verein zu spielen, ist immer noch einmal etwas Besonderes. Ich hatte beim SCU eine sehr gute und erfolgreiche Zeit“, blickt Falter zurück, der auch hin und wieder als Zuschauer bei den Spielen in Nettetal zu sehen ist. Sein Herz gehört am Sonntag aber dem ASV Süchteln: „Wenn wir unsere Leistung aus den ersten drei Spielen erneut auf den Platz bringen, bin ich guter Dinge, dass wir auch in Nettetal wieder Punkte einfahren werden.“ Bestenfalls mit einem weiteren Tor von Falter. Zwei Treffer in drei Spielen stehen in dieser Saison bereits auf dem Konto.