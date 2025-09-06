Ein Duell um die Vormachtstellung im Kreis Viersen

Das letzte Ligapflichtspiel zwischen Union Nettetal und dem ASV Süchteln liegt inzwischen über sieben Jahre zurück. Damals siegte am 13. Mai 2018 Union Nettetal mit 1:0 im Nachbarschaftsduell in der Landesliga und sicherte sich damit Platz drei in der Tabelle und die Teilnahme an der Oberliga-Relegation. In dieser setzte sich Nettetal dann dramatisch durch – und spielte fortan stets eine Liga höher als der ASV.
Nach dem Abstieg der Union in der Vorsaison sind beide Mannschaften in dieser Saison jedoch wieder Ligakonkurrenten. Ihr erstes Aufeinandertreffen ist dabei nicht nur ein Derby, es ist zugleich ein Spitzenspiel der noch frühen Saison. Denn mit Nettetal trifft der Tabellenführer auch den direkten Verfolger Süchteln. Beide Teams sind mit drei Siegen aus drei Spielen in der Saison gestartet.
Was beide Mannschaften ebenfalls eint: Viele Spieler trugen in ihrer Laufbahn bereits die Trikots beider Vereine. Vor allem beim ASV Süchteln befinden sich diese Saison viele ehemalige Nettetaler im Kader. Nach dem Abstieg des Vereins im Sommer wechselten Torhüter Elvedin Kaltak, Leonit Popova und Justin Coenen einige Kilometer weiter nach Süchteln. Mit Leon Falter und Toni Weis stehen zwei weitere Nettetaler im Kader. Alle fünf haben Erfahrung aus der Oberliga mitgebracht, alle sind in Süchteln derzeit Leistungsträger – und haben ihren Teil zum starken Saisonstart des ASV beigetragen.
Das erkennt auch Süchtelns Sportlicher Leiter Tim Offermann. „Elvedin ist eine absolute Bereicherung für uns und ist fußballerisch auf einem unfassbaren Niveau. Er gibt uns noch einmal viel mehr Möglichkeiten, auch von hinten herauszuspielen“, sagt Offermann beispielsweise über Torhüter Kaltak. Weiter sagt er zu den weiteren neuen Kräften aus Nettetal: „Bei Leonit sieht man einfach bei uns, dass er Freude am Fußballspielen hat. Er genießt bei uns volles Vertrauen und hat alle Spiele bisher von Anfang an gemacht. Sein Tempo ist in der Liga unglaublich wichtig. Bei Justin hat man gegen Remscheid gesehen, wie gut er dem Spiel tut, mit seiner Ruhe und Gelassenheit am Ball.“
Von den Transfers aus Nettetal sticht jedoch Falter heraus. Insgesamt dreieinhalb Jahre spielte der pfeilschnelle Falter für Nettetal in der Oberliga, der in dieser Zeit 90 Ligaspiele bestritt und 34 Tore erzielte. Er galt als einer der besten Offensivkräfte bei Nettetal, entschloss sich dennoch 2024 für einen Wechsel zum ASV Süchteln. Bei seinem neuen Verein ist er noch wichtiger geworden, steuerte bislang 21 Tore in 33 Spielen bei. Am Sonntag steht für ihn nun das erste sportliche Wiedersehen mit seinem Ex-Klub an.
„Persönlich freue ich mich natürlich sehr auf das Spiel. Gegen den Ex-Verein zu spielen, ist immer noch einmal etwas Besonderes. Ich hatte beim SCU eine sehr gute und erfolgreiche Zeit“, blickt Falter zurück, der auch hin und wieder als Zuschauer bei den Spielen in Nettetal zu sehen ist. Sein Herz gehört am Sonntag aber dem ASV Süchteln: „Wenn wir unsere Leistung aus den ersten drei Spielen erneut auf den Platz bringen, bin ich guter Dinge, dass wir auch in Nettetal wieder Punkte einfahren werden.“ Bestenfalls mit einem weiteren Tor von Falter. Zwei Treffer in drei Spielen stehen in dieser Saison bereits auf dem Konto.
Die Nettetaler Einflüsse haben das Niveau der Süchtelner Mannschaft noch einmal gehoben. Ob die Mannschaft dem Nachbarn aus Nettetal in dieser Saison im Aufstiegskampf Paroli bieten kann, wird sich zeigen. Von Tabellenplatz zwei will Offermann augenblicklich aber nicht blenden lassen. „Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir wissen auch, dass noch ganz viel Arbeit auf uns zukommt. Gerade gegen Nettetal gehen wir als Außenseiter ins Spiel, freuen uns aber sehr auf dieses Duell“, sagt der Sportliche Leiter.