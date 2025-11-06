Ein Duell der Spielertrainer und der Monster-Serien

„Dass das von vielen auch ein bisschen als Topspiel gesehen wird, ist der Verdienst der letzten Wochen“, findet Bastian Lobinger. Der Spielertrainer des FC Wernberg tritt mit seiner Mannschaft an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FC Amberg an. Erster gegen Vierter der Bezirksliga Nord, lautet die Konstellation auf dem Papier. Irgendwo ist es aber kein „stinknormales“ Spitzenspiel. Denn: Beide Teams sind in blendender Verfassung und seit einer gefühlten Ewigkeit unbesiegt – seit jeweils elf Spielen um genau zu sein. Ein Match, das seinen Schatten vorauswirft.
„Wir können uns alle auf dieses Spiel freuen, treffen doch zwei sehr gute Mannschaften aufeinander“, sagt Ambergs Spielertrainer Mario Zitzmann. Natürlich weiß der 34-jährige Abwehrchef um die Formstärke des Gegners: „Die haben gerade einen Riesenlauf, hatten dabei auch ein paar 'Bretter' dabei. Zudem haben sie sehr viele Tore geschossen in den letzten Wochen.“ In der Tat: 23 Mal hat Wernbergs Offensive in den vergangenen fünf Spielen getroffen. „Dementsprechend wird es für uns wichtig sein, so kompakt wie möglich zu agieren und unsere Stärken wie in den letzten Wochen einzubringen. Sprich gut und sauber zu stehen und natürlich unsere Nadelstiche nach vorne zu setzen – wo wir Qualitäten haben und uns Torchancen erarbeiten“, so Zitzmann, der mit seinem gleichberechtigten Spielertrainer-Partner Friedrich Lieder derzeit keinen Grund zur Unzufriedenheit hat.
In der Hinrunde bestritt der Ligaprimus gleich zehn Auswärtsspiele. „Vor der Winterpause haben wir noch zwei schwere Heimspiele vor uns – Gott sei Dank auch mal Heimspiele“, lächelt Zitzmann und hofft, „dass wir auch ein paar Wunden lecken konnten: Wir hatten ein paar Angeschlagene im Kader.“ In jedem Fall werden man den FC Wernberg „definitiv nicht unterschätzen. Wir wollen das Spiel mit Power und Energie angehen und versuchen, dass wir Wernberg die erste Niederlage seit Langem beibringen und unser Polster oben ausbauen.“