Freut sich auf das Kräftemessen mit dem formstarken FC Wernberg: Ambergs Spielertrainer Mario Zitzmann. – Foto: Florian Würthele

Ein Duell der Spielertrainer und der Monster-Serien Tabellenführer FC Amberg wird am Samstag vom derzeit bärenstarken FC Wernberg herausgefordert Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Wernberg FC Amberg

„Dass das von vielen auch ein bisschen als Topspiel gesehen wird, ist der Verdienst der letzten Wochen“, findet Bastian Lobinger. Der Spielertrainer des FC Wernberg tritt mit seiner Mannschaft an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FC Amberg an. Erster gegen Vierter der Bezirksliga Nord, lautet die Konstellation auf dem Papier. Irgendwo ist es aber kein „stinknormales“ Spitzenspiel. Denn: Beide Teams sind in blendender Verfassung und seit einer gefühlten Ewigkeit unbesiegt – seit jeweils elf Spielen um genau zu sein. Ein Match, das seinen Schatten vorauswirft.

„Wir können uns alle auf dieses Spiel freuen, treffen doch zwei sehr gute Mannschaften aufeinander“, sagt Ambergs Spielertrainer Mario Zitzmann. Natürlich weiß der 34-jährige Abwehrchef um die Formstärke des Gegners: „Die haben gerade einen Riesenlauf, hatten dabei auch ein paar 'Bretter' dabei. Zudem haben sie sehr viele Tore geschossen in den letzten Wochen.“ In der Tat: 23 Mal hat Wernbergs Offensive in den vergangenen fünf Spielen getroffen. „Dementsprechend wird es für uns wichtig sein, so kompakt wie möglich zu agieren und unsere Stärken wie in den letzten Wochen einzubringen. Sprich gut und sauber zu stehen und natürlich unsere Nadelstiche nach vorne zu setzen – wo wir Qualitäten haben und uns Torchancen erarbeiten“, so Zitzmann, der mit seinem gleichberechtigten Spielertrainer-Partner Friedrich Lieder derzeit keinen Grund zur Unzufriedenheit hat.



In der Hinrunde bestritt der Ligaprimus gleich zehn Auswärtsspiele. „Vor der Winterpause haben wir noch zwei schwere Heimspiele vor uns – Gott sei Dank auch mal Heimspiele“, lächelt Zitzmann und hofft, „dass wir auch ein paar Wunden lecken konnten: Wir hatten ein paar Angeschlagene im Kader.“ In jedem Fall werden man den FC Wernberg „definitiv nicht unterschätzen. Wir wollen das Spiel mit Power und Energie angehen und versuchen, dass wir Wernberg die erste Niederlage seit Langem beibringen und unser Polster oben ausbauen.“





Keinen Sieger fand das Hinspiel. Seinerzeit führte Wernberg schnell mit 2:0. Genauso schnell egalisierte Amberg den Spielstand. In den folgenden 70 Minuten fielen keine weiteren Tore mehr. „Das war ein sehr offenes Spiel, das beide Mannschaften gewinnen hätten können“, erinnert sich Bastian Lobinger. Seine Mannschaft reist mit breiter Brust an den Schanzl, hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. „Amberg ist gut in Form und hat in letzter Zeit nur wenige Punkte ausgelassen. Wir können mit unserer sportlichen Gesamtsituation aber auch sehr zufrieden sein. Dass das am Samstag von vielen auch ein bisschen als Topspiel gesehen wird, ist der Verdienst der letzten Wochen, in denen wir ordentliche Leistungen gezeigt haben, obwohl wir immer wieder Ausfälle verkraften mussten und weiterhin müssen. Daher ist es der Mannschaft hoch anzurechnen, dass wir die letzten Wochen ungeschlagen bleiben konnten“, kann Wernbergs Spielercoach seinen Mitspielern nur ein Lob aussprechen.



Freilich würden die Grün-Weißen ihre Ungeschlagenserie gern weiter ausbauen. Bei einem Auswärtssieg würden sie gar auf drei Punkte an den FCA heranrücken. „Der Serie würde ich jetzt nicht allzu viel Bedeutung zuschreiben“, überlegt Lobinger. „Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel unsere Leistung über 90 Minuten bringen. Da sehe ich schon noch Steigerungspotential, aber momentan ist das Jammern auf hohem Niveau. In Amberg brauchen wir eine richtig gute Leistung, um dort siegen zu können. Dazu sehe ich uns in der Lage. Jedoch wollen wir in erster Linie ohne Druck das Spiel genießen und Spaß haben.“ In diesem Sinne: Bühne frei für dieses Topspiel!