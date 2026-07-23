Ein Duell der Ambitionen: FC Ahrensburg trifft auf Vorwärts Wacker II

– Foto: André Nückel

Am Freitag um 20:00 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen des FC Ahrensburg aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein und der zweiten Mannschaft von Vorwärts Wacker aus der Bezirksliga Hamburg Ost. Dieses Testspiel bietet beiden Teams eine wertvolle Gelegenheit, sich auf die bevorstehenden Herausforderungen in ihren Ligen vorzubereiten.

Der FC Ahrensburg hat in der letzten Saison eine solide Leistung (6. Platz) gezeigt und möchte sich in dieser Spielzeit weiter steigern. Das Testspiel gegen Wacker II könnte eine ideale Gelegenheit sein, die Teamchemie zu stärken und verschiedene taktische Ansätze auszuprobieren. Trainer und Mannschaft sind motiviert, ihre Stärken auszuspielen und sich optimal auf die kommende Saison einzustellen.

Die zweite Mannschaft von Vorwärts Wacker hat sich in der Bezirksliga Hamburg Ost dagegen noch nicht etabliert und wird alles daran setzen, ihre Fähigkeiten gegen einen Verbandsligisten dennoch unter Beweis zu stellen. Dieses Spiel bietet ihnen die Chance, sich mit stärkeren Gegnern zu messen und ihre eigene Leistungsfähigkeit zu testen.