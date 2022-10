Die Sportfreunde Broekhuysen freuen sich auf das Derby. – Foto: Maurice Ripkens

Ein Duell, das die Richtung vorgibt Die Fußball-Landesligisten SF Broekhuysen und TSV Wa.-Wa. treffen aufeinander.

Drei Jahre ist es her, als sich der TSV Wachtendonk/Wankum und die Sportfreunde Broekhuysen noch zu Bezirksliga-Zeiten zum letzten Mal in einem Meisterschaftsspiel gegenüberstanden. Mit 2:0 siegte im November 2019 der TSV und stieg ein Jahr später in die Fußball-Landesliga auf. In diesem Jahr folgten die Sportfreunde den Wachtendonkern in die höhere Klasse.

Dass das Wiedersehen in der Landesliga am Sonntag in Broekhuysen um 15 Uhr gleich zum Kellerduell wird, stand vor der Saison sicher nicht auf dem Wunschzettel der Verantwortlichen. Denn aktuell belegen beide Teams die letzten Plätze. Schlusslicht ist der Aufsteiger aus Broekhuysen mit fünf Punkten. Nur einen Zähler mehr hat Tabellennachbar TSV Wa.-Wa. auf dem Konto. Ein richtungsweisendes Spiel wird dieses Derby auf alle Fälle. Vorausgesetzt, eines der beiden Teams geht als Sieger vom Platz, mit einer Punkteteilung wäre keinem so richtig geholfen. „Für uns war klar, dass es eine schwere Saison wird. Ich denke, der Spielausgang am Sonntag ist auch von der Tagesform abhängig. Dass wir zuhause spielen, könnte ein leichter Vorteil für uns sein“, sagt SFB-Spielertrainer Sebastian Clarke. Die letzten beiden Duelle hat sein Team zwar nicht verloren, doch sie endeten remis, wodurch man nicht so recht vom Fleck kam. Die Wachtendonker hingegen verloren ihre letzten beiden Spiele. Am vergangenen Sonntag gab es im „Sechs-Punkte-Duell“ gegen BW Dingden ein 1:2.