„Ein Duell auf Augenhöhe“: Thiede reist zum TSV Üfingen

Die Gäste stehen mit 26 Punkten aus 16 Spielen auf Rang sieben, Üfingen folgt mit 24 Punkten aus 15 Partien auf Platz zehn. Die Konstellation verspricht Spannung. Yüksel Altinkaya, Trainer des FC Viktoria Thiede, sagt: „Am Sonntag treffen wir auf einen direkten Tabellennachbarn. Der Gegner hat ein Spiel weniger absolviert und steht nur zwei Punkte hinter uns, das sagt eigentlich schon alles über die Ausgangslage. Es wird ein Duell auf Augenhöhe.“

Besonders der Spielort bereitet den Gästen Respekt. „Hinzu kommt, dass der Platz in Üfingen bekanntermaßen schwer zu bespielen ist.“ Auch den Gegner beschreibt Yüksel Altinkaya als unbequem: „Der Gegner selbst gilt als unangenehme Mannschaft, die in dieser Saison bereits mehrfach für Überraschungen sorgen konnte.“

Die Folge: Thiede erwartet eine intensive Partie. „Wir erwarten daher eine intensive und zweikampfbetonte Partie, in der es vor allem darauf ankommen wird, den nötigen Willen auf den Platz zu bringen und die entscheidenden Duelle für sich zu entscheiden.“ Gerade die äußeren Bedingungen könnten eine wichtige Rolle spielen. „Gerade auf dem kleinen und tiefen Platz wird das eine wichtige Rolle spielen.“

Positive Eindrücke aus dem Training

Trotz der schwierigen Aufgabe blickt der Trainer optimistisch auf die Vorbereitung. „Die Erkenntnisse aus dem letzten Spiel haben unsere Spieler im Training sehr gut umgesetzt.“ Der Einsatz stimme, betont Yüksel Altinkaya: „Sie arbeiten intensiv, und die Vorfreude auf die kommende Partie ist deutlich zu spüren.“

Im jüngsten Spiel setzte sich der FC Viktoria Thiede mit 5:2 gegen den VfL/TSKV Oker durch. Güngör (10.), ein Eigentor von Tozlu (44.), Pramme (65.), ein Eigentor von Zimmermann (66.) und Liehr (79.) trafen, ehe Duygun (88.) für Oker verkürzte.

Der TSV Üfingen dagegen unterlag zuletzt bei der FG Vienenburg-Wiedelah mit 1:4. Rimbach (13., 45., 51.) und Hildmann (69.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, Richter gelang zwischenzeitlich der Ausgleich (33.).

Balance zwischen Geduld und Offensive

Für das Duell in Üfingen fordert Yüksel Altinkaya vor allem Disziplin und Kontrolle. „Entscheidend wird sein, das Spiel kontrolliert anzugehen und nicht zu überpacen, um nicht ins offene Messer zu laufen.“

Gleichzeitig will der Aufsteiger seine Stärken nicht verstecken. „Gleichzeitig wollen wir versuchen, unser eigenes Offensivspiel auf den Platz zu bringen.“

Der Plan ist klar formuliert: „Wenn es uns gelingt, kompakt aufzutreten, die Zweikämpfe anzunehmen und unsere Stärken auszuspielen, haben wir gute Chancen, aus Üfingen etwas mitzunehmen.“

Eine besondere Note hat auch das Hinspiel: Es wurde mit 5:0 für den TSV Üfingen gewertet, obwohl Thiede auf dem Platz mit 1:0 gewonnen hat. Am Sonntag soll nun auf dem Platz entschieden werden, wer die Punkte bekommt.