"Ein Duell auf Augenhöhe": Schmalenberg tippt Spieltag 19

Mike Schmalenberg, der in dieser Woche seinen 39. Geburtstag feiern konnte, kam in der Saison 2019/20 als U19-Trainer zum FC Wegberg-Beeck. Nach nur einer Spielzeit wechselte er als Co-Trainer von Mark Zeh zu den Herren in die Regionalliga. Als Mark Zeh und Beeck im Februar 2024 getrennte Wege gingen, übernahm Schmalenberg zunächst interimsmäßig, ehe er im April 2024 offiziell zum Cheftrainer befördert wurde.