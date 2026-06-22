„Ein dritter oder vierter Platz war für uns kein Ziel“

Maik Herrmann beim Interview mit EmsTV – Foto: SV Adler Messingen

Nach dem Scheitern in der Relegation gegen den SV Eltern vor einem Jahr hat der SV Adler Messingen den zweiten Anlauf genutzt und sich über den FC Wesuwe den Aufstieg in die Emslandliga gesichert. Im FuPa-Interview spricht Trainer Maik Herrmann über die Feierlichkeiten nach dem Erfolg, die Lehren aus der Vorsaison, die Bedeutung von Nico Jansen und die Herausforderungen, die nun in der Emslandliga auf seine Mannschaft warten.

Maik: Wir haben uns als Mannschaft natürlich sehr über den Aufstieg gefreut. Es waren viele Freunde und Angehörige am Platz, mit denen wir direkt vor Ort gefeiert haben. Anschließend sind Teile des Vorstandes, einige Fans und die Mannschaft ins Vereinlokal "Thünemann" gefahren und haben da den Abend ausklingen lassen.

FuPa: Maik, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Mit etwas Abstand: Wie hast du die Stunden nach dem erfolgreichen Relegationsspiel gegen den FC Wesuwe erlebt?

FuPa: Vor einem Jahr seid ihr in der Relegation noch am SV Eltern gescheitert. Wie groß war die Erleichterung, dass es diesmal geklappt hat?

Maik: Erleichterung kann man nicht sagen. Wir freuen uns sehr, weil es für mich auch sehr überraschend war, dass wir aufgestiegen sind, aber in Messingen wäre keiner böse gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Natürlich hätten wir es dann zweimal hintereinander nicht geschafft, aber damit muss man als Trainer und Mannschaft umgehen können.

FuPa: Hat die Niederlage gegen Eltern euch in dieser Saison zusätzlich motiviert oder sogar stärker gemacht?

Maik: Nein. Aber das Spiel gegen Eltern hat uns bei der Vorbereitung geholfen, da viele Spieler diese besondere Situation eines Entscheidungsspiels schon hatten.

FuPa: Wann hast du im Verlauf der Saison erstmals das Gefühl gehabt, dass der Aufstieg für euch tatsächlich möglich ist?

Maik: Wir haben uns in der Winterpause zusammengesetzt und die Tabelle studiert. Es kamen vier Mannschaften für den Aufstieg in Frage, und da waren wir uns schnell einig, dass ein dritter oder vierter Platz kein Ziel ist, sondern die Relegation.

FuPa: Was hat deine Mannschaft in dieser Saison ausgezeichnet und worin lag aus deiner Sicht der größte Unterschied zum Vorjahr?

Maik: Große Unterschiede zur letzten Saison sehe ich nicht. Wir profitieren von einer sehr guten mannschaftlichen Geschlossenheit. In dieser Saison haben wir drei A-Jugend-Spieler hochgezogen, die natürlich sehr viel Elan, Begeisterung und Motivation in die Gruppe gebracht haben. Das kann vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt beigetragen haben.

FuPa: Die Relegation bringt immer besonderen Druck mit sich. Wie hast du deine Mannschaft auf das entscheidende Spiel gegen Wesuwe vorbereitet?

Maik: Wie bereits erwähnt, gab es von außen keinen Druck auf die Mannschaft. Wir als Trainerteam konnten die Erfahrungen aus dem Relegationsspiel gegen Eltern natürlich nutzen, um die Jungs auf besondere Rahmenbedingungen wie viele Zuschauer oder die Präsenz des Fernsehens vorzubereiten. Da wir aus unserer Sicht jedoch nichts zu verlieren hatten, war die Herangehensweise insgesamt nicht allzu kompliziert.

FuPa: Gab es einen Spieler oder einen Mannschaftsteil, der für den Erfolg in dieser Saison besonders wichtig war?

Maik: Es gab natürlich im Laufe der Saison immer Momente, in denen der ein oder andere Spieler wichtig war. Insgesamt hat die ganze Mannschaft diesen Aufstieg geschafft. Einen Spieler kann man aber mit Sicherheit erwähnen, und das ist Nico Jansen. Er war in dieser Saison ein Unterschiedsspieler, der uns aber leider zur neuen Saison verlassen wird.

FuPa: Du gehst inzwischen in dein fünftes Jahr als Trainer des SV Adler Messingen. Wie hat sich die Mannschaft in dieser Zeit entwickelt?

Maik: Schwierig zu sagen, da jede Saison andere Spieler und damit neue Herausforderungen an Spieler und Trainer stellt. Ich persönlich habe nach Niederlagen immer lange mit mir zu kämpfen. Vielleicht haben wir es geschafft, dass die Jungs mittlerweile Niederlagen nicht einfach so hinnehmen und lieber gewinnen wollen.

FuPa: Mit dem Aufstieg wartet nun die Kreisliga Emsland. Worauf freust du dich dabei am meisten und welche Herausforderungen kommen auf euch zu?

Maik: Wir freuen uns einfach, wieder Mitglied der Emslandliga zu sein. Wir werden akzeptieren müssen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Ballbesitz wie in der letzten Saison haben werden. Zudem werden die Fahrten zu den Spielen weiter, da kaum noch ein Verein aus dem Bereich Süd in der Emslandliga vertreten ist.

FuPa: Welche Botschaft möchtest du den Fans, Helfern und Unterstützern mitgeben, die euch auf dem Weg zurück in die Kreisliga begleitet haben?

Maik: Der SV Adler Messingen ist wie eine große Familie. Hier hilft jeder jedem und alle, die im Verein freuen sich, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat. Wir können uns nur für die Unterstützung des "H-Blockes" bedanken. Zudem bei den vielen Helfern, die rund um das Spiel für einen reibungslosen Ablauf sorgen, und beim Vorstand, der in Messingen für Top Rahmenbedingungen sorgt. Wir hoffen natürlich auf die gleiche Unterstützung, auch wenn es mal nicht so gut läuft.

FuPa: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg beim SV Adler Messingen!

Der Aufstieg ist geschafft, die Vorfreude auf die Emslandliga groß. Für Maik Herrmann und den SV Adler Messingen beginnt nun das nächste Kapitel. Nach zwei starken Spielzeiten mit jeweils Platz zwei und unterschiedlichen Enden in der Relegation hat sich die Beharrlichkeit nun ausgezahlt. Wie sich die Adler in der Emslandliga schlagen werden, bleibt abzuwarten, die Grundlage dafür scheint in Messingen jedenfalls vorhanden zu sein.