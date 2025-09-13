Ein Dribbelkünstler für Osterhofen

Die SpVgg Osterhofen fegt wie ein Tornado durch die Kreisliga Straubing. Sieben Spiele, sieben Siege und 32:1 Tore. Die Zwischenbilanz der Herzogstädter ist herausragend und nach zwei sportlich sehr schwierigen Jahren - nach dem Abstieg aus der Landesliga konnte auch die Bezirksliga nicht gehalten werden - geht es bei den Grün-Weißen wieder aufwärts. Der hochkarätig bestückte Kader scheint bestens zu harmonieren und die Abläufe stimmen, ansonsten wären solche souveränen Resultate nicht möglich.

Beim 6:0-Heimerfolg gegen den SV Perkam verzückte die Zuschauer vor allem ein Spieler, der in der Region bislang nur absoluten Insidern ein Begriff war. Ersin Shabani lief erstmals für den Kreisliga-Primus auf und zeigte eine blitzsaubere Leistung. Mit drei Vorlagen und tollen Dribblings heimste der Youngster, der bei seinem Debüt in der 55. Spielminute eingewechselt wurde, viel Szenenapplaus ein. Der Nord-Mazedonier lebt und arbeitet seit ein paar Monaten im Landkreis Deggendorf und hatte auch schon ein kurzes Gastspiel beim SV Schalding-Heining. Allerdings absolvierte der Mittelfeldmann am Reuthinger Weg nur einige Trainingseinheiten und wurde im vergangenen Frühjahr einmal bei einem Testmatch des B-Teams eingesetzt. Dass Shabani kicken kann, zeigt ein Blick in seine fußballerische Vergangenheit. Für den nordmazedonischen Klub Shkendija Tetovo bestritt Shabani in der Spielzeit 2021/2022 drei Einsätze in der UEFA-Youth-League.





Für das Offensivspiel des Tabellenführers wird der Neuzugang eine weitere wertvolle Option sein. Am Sonntag treten die Schützlinge von Marco Dellnitz und Axel Dichtl beim noch sieglosen Schlusslicht 1. FC Viechtach an. Die Rollen sind im Vorfeld klar verteilt und alles andere als ein Auswärtserfolg des Tabellenführers würde eine faustdicke Überraschung bedeuten.







