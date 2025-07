Ein Dreikampf um den Titel

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Bereits in der vergangenen Saison spielte der SV Langensteinbach eine starke Runde und reihte sich hinter den beiden Ausnahmemannschaften aus Reichenbach und Durlach-Aue ein. Zwar gab es beim SVL den ein oder anderen Transfer, allerdings wird das Stürmer-Duo bestehend aus Spielertrainer Dominic Riedel und Yannick Frey auch in der kommenden Saison viel Gefahr ausstrahlen.

SG Stupferich

Im Gegensatz zum SV Langensteinbach, gab es bei der SG Stupferich in diesem Sommer keine großen Veränderungen. Mit Dominic Bleich stößt ein überaus erfahrener Schlussmann hinzu, der dem Team weitere Stabilität bieten wird. Daher wird das Team der SGS samt der drei Gondorf-Brüder eine große Rolle im Aufstiegsrennen spielen.

FC Östringen

Beim FC Östringen stand im Sommer wahrscheinlich der größte Umbruch der Landesliga Mittelbaden an. Zum einen haben einige Spieler den Verein verlassen, zum anderen bringen die Neuzugänge viel Verbandsliga-Erfahrung mit. Sollte sich aus den vielen Neuzugängen schnell eine Einheit formen, wird auch der FC Östringen ein Wort in Sachen Aufstieg mitreden.

SpVgg Durlach-Aue

Ein Abgang bei der SpVgg Durlach-Aue schmerzt definitiv. Top-Torjäger Fabian Geckle, der in der vergangenen Saison unglaubliche 46 Treffer erzielte, hat die SpVgg in Richtung Heddesheim verlassen. Da das restliche Team weitestgehend zusammenbleibt, ist auch in diesem Jahr mit einer guten Saison von Durlach-Aue zu rechnen. Ob es erneut für einen der ersten beiden Plätze reichen wird, bleibt abzuwarten.

FC 07 Heidelsheim

Bereits in den vergangenen Jahren war dem FC Heidelsheim ein Platz in der oberen Tabellenhälfte sicher. In dieser Saison trauen wir dem FCH erneut einen kleinen Schritt nach oben zu. Man konnte sich vereinzelt verstärken und baut auf einen gefestigten Mannschaftskern.

FV Kirchfeld

In der vergangenen Saison war der FV Kirchfeld der mit Abstand beste Aufsteiger und beendete die Runde auf Platz 7. Mit Leutrim Neziraj stößt ein sehr erfahrener Spielertrainer vom letztjährigen Absteiger aus Bilfingen hinzu, der von Ex-Profi Daniel Brosinski unterstützt wird. Kirchfeld ist zuzutrauen, dass sie ihre Vorjahresleistung bestätigen können.

FC Olympia Kirrlach

Bereits in der letztjährigen Rückrunde ließ der FC Olympia Kirrlach durchblicken, dass das Niveau eine gute Rolle in der Landesliga zu spielen definitiv vorhanden ist. Zudem kommen mit Yannick Krämer und Jacques Zimmermann zwei gestandene Spieler hinzu. Daher sehen wir den FC Kirrlach in der kommenden Saison auf einem Platz im Tabellenmittelfeld.

ASV Durlach

Ebenfalls auf einem Platz im Tabellenmittelfeld ordnen wir den ASV Durlach ein. Hier standen im Sommer ähnlich viele Veränderungen wie beim FC Östringen an. Daher ist auch hier erstmal abzuwarten, wie schnell es die Mannschaft schafft, sich zu finden. Bereits in den vergangenen beiden Jahren beendete der ASV die Saison in der Mitte der Tabelle.

1.FC Ersingen

Beim FC Ersingen ist die Mannschaft zu großen Teilen zusammengeblieben. Vor allem „Lebensversicherung“ Kevin Geiger, der zuletzt zwei Jahre in Folge an den 30 Scorerpunkten kratzte, wird beim FCE erneut eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Mit Jonah und Noah Reinle sowie drei weiteren Spielern verließen gleich fünf Akteure Ersingen in Richtung Bilfingen.

ATSV Mutschelbach

Der ATSV Mutschelbach hat das Chaos aus der Saison 2023/24 überstanden und sich zuletzt in der Landesliga Mittelbaden gefangen. Wir rechnen mit einer ähnlichen Platzierung wie in der vergangenen Saison, was einen ungefährdeten Klassenerhalt bedeuten würde. Das voraussichtlich sehr enge Tabellenmittelfeld bietet jedoch auch viele Chancen in der Tabelle schnell nach oben zu rutschen.

FV Huchenfeld

Der Kader des FV Huchenfeld ist in diesem Jahr ein eher kleinerer. Somit besteht zumindest ein erhöhtes Risiko bei vereinzelten Ausfällen in dieser kompetitiven Liga unter Zugzwang zu geraten. Der SV Huchenfeld hat mittlerweile über mehrere Jahre seine Landesligatauglichkeit unter Beweis gestellt, weshalb wir auch in diesem Jahr vom Klassenerhalt ausgehen.

FC Nöttingen II

Den FC Nöttingen II schätzen wir als den stärksten der drei Aufsteiger ein. Mit einem überzeugenden Vorsprung schaffte die Oberliga-Reserve den direkten Wiederaufstieg aus der Kreisliga Pforzheim. Der gewohnt recht jungen Mannschaft trauen wir den direkten Klassenerhalt zu. Da die Liga in diesem Jahr besonders ausgeglichen erscheint, ist jedoch eher mit einem Platz in der unteren Tabellenhälfte zu rechnen.

VfB Knielingen

Nach einem äußerst spannenden Saisonfinale darf der VfB Knielingen nach nur einjähriger Abstinenz wieder in der Landesliga antreten. Als Meister der Kreisliga Karlsruhe ist dem VfB definitiv auch der Klassenerhalt zuzutrauen. Eine Überraschung wäre es, sollten die Knielinger rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

FV Ettlingenweier

Bereits gegen Ende der letzten Saison wurde es sehr knapp für den FV Ettlingenweier, der nur knapp der Relegation aus dem Weg ging. Daher wird es in der anstehenden Spielzeit für den neuen Trainer Patrick Anstett darum gehen, die Klasse erneut zu halten. Aufgrund der sehr ausgeglichenen Ligakonstellation dürfte dies jedoch eine schwierige Aufgabe darstellen.

FV Wiesental

Ebenfalls denkbar knapp und vor allem wegen eines famosen Endspurts erreichte der FV Wiesental in der vergangenen Saison den Klassenerhalt. Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist allerdings bekanntlich häufig die Schwierigere. Daher werden die „Zwölfer“ auch in dieser Runde gegen den Abstieg spielen.

Kickers Büchig

Auf dem letzten Platz tippen wir die Kickers Büchig und damit den letzten verbleibenden Aufsteiger. Da man sich in der Kreisliga Bruchsal jedoch mit einem riesigen Vorsprung durchgesetzt hat, sehen wir in dieser Spielzeit definitiv kein klar abfallendes Team wie in den vergangenen Jahren und trauen auch den Kickers zu, bis zum Ende um den Klassenerhalt mitzuspielen.

Getippte Abschlusstabelle