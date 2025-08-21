Ein Dreierpack zum Saisonstart

Der SV Jena-Zwätzen hat mit zwei Siegen in der Liga und im Thüringen-Pokal einen bis dato perfekten Saisonstart hingelegt. Einen großen Anteil daran hat Jan Lukas Bernewitz, der in beiden Partien zusammen vier Tore beisteuern konnte und gegen Schmölln in der Liga sogar dreifach traf. Im FuPa-Interview spricht er über den Saisonauftakt, die Ziele mit seinem SV und auch über den kommenden Gegner SV Ehrenhain.
FuPa Thüringen: Hi Jan, für deine Mannschaft und dich hätte der Saisonstart nicht besser laufen können. Wie hast du den durchaus überraschenden Auftaktsieg gegen Schmölln wahrgenommen?
Jan Lukas Bernewitz: Normalerweise tastet man sich als Mannschaft im ersten Spiel einer neuen Saison ein wenig rein, aber im Spiel ging es direkt scharf und nach fünf Minuten ist auch direkt schon das erste Tor gefallen. Auch davor hatte Schmölln schon eine große Chance und es war ziemlich wild. Wir hatten am Ende das Quäntchen Glück auch auf unserer Seite, wenngleich man sagen muss, dass Schmölln eine wirklich sehr gute Mannschaft hat, die in den letzten Jahren auch völlig zurecht in den Top 3 der Liga gelandet ist. Wir waren an diesem Tag einfach etwas effizienter und auch für uns selbst war das Ergebnis schon etwas überraschend.
FuPa Thüringen: Mit einem Auswärtssieg beim Vizemeister Schmölln war nicht zwingend zu rechnen. Mit einem weiteren Sieg beim Aufsteiger aus Ehrenhain könntet ihr diesen Sieg veredeln. Was sind deine Ziele mit deiner Mannschaft in dieser Saison?
Jan Lukas Bernewitz: Wir sind im letzten Jahr fünfter geworden und möchten uns in dieser Saison auch in Sachen Tabellenplatz weiter verbessern. Von daher ist eine Platzierung unter den ersten vier mein angestrebtes Ziel. Alles was sich darüber hinaus ergibt ist Bonus. Schön wäre es eben nur eine bessere Platzierung zu erzielen, um unsere Entwicklung auch sichtbar zu machen. Neben der Platzierung ist es uns auch wichtig einen ansehnlichen Fußball zu spielen. Wir möchten den Zuschauern schon etwas bieten und uns selbst natürlich auch in fußballerischer Hinsicht weiterentwickeln.
FuPa Thüringen: Gegen den Aufsteiger SV Ehrenhain seid ihr auf dem Papier klarer Favorit. Wie siehst du den kommenden Gegner und was braucht es, um auch im zweiten Saisonspiel siegreich zu sein?
Jan Lukas Bernewitz: Ich persönlich habe noch nie gegen Ehrenhain gespielt und kann zum Gegner daher nicht allzu viel sagen. Sie haben das erste Saisonspiel verloren und ich glaube, dass sie sich als Aufsteiger in der Landesklasse erst einmal zurechtfinden müssen. Wir brauchen auf jeden Fall eine geschlossene Teamleistung und wieder eine sehr gut Chancenverwertung. Uns würde ein frühes Tor helfen, um dem motivierten Aufsteiger recht schnell den Zahn zu ziehen. Mit einer konzentrierten Leistung meiner Mannschaft bin ich aber positiv gestimmt und ich lasse mich bezüglich des Spielstils des Gegners überraschen.