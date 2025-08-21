– Foto: Janine Volbert

Ein Dreierpack zum Saisonstart ...erzielte Jan Lukas Bernewitz vom SV Jena-Zwätzen im ersten Saisonspiel gegen den SV Schmölln. Am kommenden Wochenende geht es für seine Mannschaft gegen den Aufsteiger aus Ehrenhain.

Der SV Jena-Zwätzen hat mit zwei Siegen in der Liga und im Thüringen-Pokal einen bis dato perfekten Saisonstart hingelegt. Einen großen Anteil daran hat Jan Lukas Bernewitz, der in beiden Partien zusammen vier Tore beisteuern konnte und gegen Schmölln in der Liga sogar dreifach traf. Im FuPa-Interview spricht er über den Saisonauftakt, die Ziele mit seinem SV und auch über den kommenden Gegner SV Ehrenhain.

FuPa Thüringen: Hi Jan, für deine Mannschaft und dich hätte der Saisonstart nicht besser laufen können. Wie hast du den durchaus überraschenden Auftaktsieg gegen Schmölln wahrgenommen?

Jan Lukas Bernewitz: Normalerweise tastet man sich als Mannschaft im ersten Spiel einer neuen Saison ein wenig rein, aber im Spiel ging es direkt scharf und nach fünf Minuten ist auch direkt schon das erste Tor gefallen. Auch davor hatte Schmölln schon eine große Chance und es war ziemlich wild. Wir hatten am Ende das Quäntchen Glück auch auf unserer Seite, wenngleich man sagen muss, dass Schmölln eine wirklich sehr gute Mannschaft hat, die in den letzten Jahren auch völlig zurecht in den Top 3 der Liga gelandet ist. Wir waren an diesem Tag einfach etwas effizienter und auch für uns selbst war das Ergebnis schon etwas überraschend. FuPa Thüringen: Mit einem Auswärtssieg beim Vizemeister Schmölln war nicht zwingend zu rechnen. Mit einem weiteren Sieg beim Aufsteiger aus Ehrenhain könntet ihr diesen Sieg veredeln. Was sind deine Ziele mit deiner Mannschaft in dieser Saison?