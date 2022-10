Nichts anderes als drei Punkte dürfen für die Wasserwerkelf (in Blau) gegen die allerdings auswärtsstarken Abtswinder zählen. – Foto: Werner Franken

Ein Dreier zuhause gegen Abtswind ist quasi Pflicht Nachdem die SpVgg SV Weiden in der Fremde weiterhin nicht „ Angst und Schrecken“ verbreiten kann, will, ja muss sie auf eigenem Terrain in Gänze punkten.

Das unnötige 1:2 bei der SpVgg Bayern Hof vor vierzehn Tagen hat die SpVgg SV Weiden über das spielfreie Wochenende hinweg auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz in der Bayernliga Nord zurückfallen lassen. Nachdem man es also erneut nicht geschafft hat, auf fremdem Terrain Zählbares mitzunehmen, steht die Wasserwerkelf vor den eigenen Fans praktisch unter dem Druck des Gewinnenmüssens, so auch in der Partie gegen den Rangachten TSV Abstwind am Samstag um 14 Uhr.