„Ein Dreier würde uns gut tun“ – Wolfsburg reist nach Meppen

Dennoch hat sich Wolfsburg zuletzt stabilisiert. Drei Unentschieden in Folge – gegen TuS Bersenbrück (2:2), FC Verden 04 (1:1) und TSV Wetschen (1:1) – zeigen eine leichte Aufwärtstendenz. „Wir reisen morgen früh nach Meppen an und wollen unsere kleine Serie von drei ungeschlagenen Spielen fortsetzen“, sagt Teammanager Tahar Gritli.

Die Ausgangslage ist klar definiert: Lupo Martini Wolfsburg reist als Tabellen-15. mit neun Punkten aus 20 Spielen zum SV Meppen II, der mit 36 Punkten auf Rang vier um die oberen Plätze mitspielt. Die Rollen sind damit eindeutig verteilt.

Gleichzeitig bleibt der Anspruch klar formuliert: „Ein Dreier würde uns gut tun.“ Angesichts der Tabellensituation ist ein Sieg nahezu zwingend, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht weiter zu verlieren.

Mit dem SV Meppen II wartet jedoch eine Mannschaft, die in dieser Saison konstant punktet und sich im oberen Tabellendrittel etabliert hat. Gritli warnt vor den Stärken des Gegners: „Es wird nicht einfach gegen Meppen, aber ich sehe Chancen, etwas Zählbares mitzunehmen.“

Vor allem die offensive Ausrichtung der Gastgeber sieht er als Herausforderung: „Meppen spielt einen guten Ball und sucht den schnellen Weg nach vorne.“ Für Wolfsburg wird es daher entscheidend sein, defensiv kompakt zu stehen und Umschaltmomente konsequent zu nutzen.

Belastungsprobe durch Anreise und Ausfälle

Neben der sportlichen Qualität des Gegners stellt auch die lange Anreise eine zusätzliche Unbekannte dar. „Nach der langen Anreise wird sich zeigen, ob wir unsere Leistung abrufen können, um Paroli zu bieten“, so Gritli.

Hinzu kommt eine angespannte personelle Situation. Gleich mehrere Spieler stehen nicht zur Verfügung, darunter Aziz Kiy (Rotsperre) und Hassan Mustapha (Gelb-Rot-Sperre). Zudem fallen mit Robin Sarstedt (krank) sowie Ilhan Kizilhan, Julian Wöhner, Malcolm Badu, Romeo Kumor und Ayadi Moussa (alle verletzt) zahlreiche weitere Akteure aus.

Die personellen Einschränkungen reduzieren die Optionen im Kader erheblich und verlangen dem verbleibenden Aufgebot zusätzliche Belastbarkeit ab.

Während der SV Meppen II als Tabellenvierter mit 36 Punkten die Favoritenrolle einnimmt, bleibt Wolfsburg die Rolle des Außenseiters. Dennoch könnten gerade die jüngsten Ergebnisse Selbstvertrauen geben.

Für Lupo Martini Wolfsburg wird entscheidend sein, die defensive Stabilität der vergangenen Wochen zu bestätigen und die wenigen sich bietenden Offensivchancen effizient zu nutzen. Nur so kann das Team im Kampf um den Klassenerhalt ein weiteres wichtiges Signal setzen.