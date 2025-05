Ein Dreier auf der „Insel“ !

So oder so ähnlich lautete das Motto für den heutigen Samstag. Der Sportplatz befindet sich zu 3/4 umrundet von Wasser in der Rummelsburger Bucht.

Vor knapp drei Wochen schrieb der sogenannte Anzeigenhauptmeister in unserer WhatsApp Gruppe das doch am 25.05.2025 gleich drei Spiele möglich wären wenn unsere AmaZwee zu Gast bei der Drittvertretung von Victoria Berlin zu Gast sei. Er erwartete quasi von mir eine Zusage. Puh! Kurz den Spielplan gecheckt und ihm als Gegenargument den heutigen Spieltag präsentiert. Ich Fuchs!

Und Zack war Ruhe in der Gruppe und es wurde nun mit dem Wetter argumentiert. Nun gut. Der heutige Tag war gekommen und das Wetter passte also war der Dreier perfekt und wurde in Angriff genommen.

Wer schonmal 7 1/2 Stunden auf ein und demselben Platz am Stück war wird sicherlich wissen das sich die Zeit ziehen kann wie Kaugummi. Dies war heut glücklicherweise jedoch nicht der Fall, auch dank des grandiosen Cateringangebotes. Dieses war doch tatsächlich bis zum Abpfiff der dritten Partie um 20:30 Uhr verfügbar. Hat man so auch nicht immer in Berlin auf den Plätzen. Danke an Friedrichshain dafür!

Vor Beginn unsere Partie war uns beiden klar das es heut nur einen Sieger geben kann bei der ersten Partie. Geht es doch für unsere AmaZwee rein sportlich gesehen im Niemandsland der Tabelle um nichts mehr. Was jedoch nicht heißt das einige Spieler erst kurz vor knapp zum Spiel kommen. Wenn einige hier erst 13:32 Uhr oder gar erst 13:46 Uhr ankommen dann kann man sich das schon hinterfragen.

Ganz anders ist es bei dem BSV dieser spielt noch um den Aufstieg mit und steht aktuell am Platz der Sonne in der Tabelle. Platz 1 und da will man sicherlich auch am Ende der Saison stehen. Jedoch spielt man an den letzten 4 Spieltagen noch gegen drei direkte Konkurrenten. Viel Erfolg dafür.

Von Beginn an war es dann die erwartete Partie und das Spiel ging nur in eine Richtung. Völlig verdient ging man dann auch nach einem schönen Zuspiel per Lupfer in der 5 Minute in Führung. Nach 8 Minute hätte es dann fast wieder geklingelt. Aber das Leder ging Zentimeter am Kasten der Herthaner vorbei. Als dann in Minute 26. das 2:0 folgte war uns klar hier geht heut nichts mehr. Bis dato hatte es keine nennenswerte Aktion der Herthaner gegeben. Dies bedeutet auch gleichzeitig den Halbzeitstand. Mit dem anstehenden Seitenwechsel hoffte man vielleicht auf eine Reaktion der Mannschaft doch wurde diese direkt wieder begraben als man nach 50 Minuten das 3:0 schlucken musste. Ein schöner Freistoß landete im linken Eck des Tores. Alex war jedoch noch zur Stelle und konnte stark parieren. Jedoch wurde im Anschluss daran zu inkonsequent verteidigt und im Fünfer musste ein BSV‘ler nur noch sein Fuß hinhalten. Der Deckel war drauf. Zwar kamen die AmaZwee jetzt besser ins Spiel jedoch so ehrlich muss sein lag es auch eher daran das Friedrichshain jetzt einen Gang rausgenommen hat.

Spätestens mit dem 4:0 durch einen direkten Freistoß in Minute 61. war der Fisch hier endgültig geputzt.

Kurz vor dem Abpfiff konnte lediglich Ergebnisskosmetik betrieben werden. Nach einer Ecke bekam Friedrichshain den Ball nicht geklärt. Am Ende drückte Karim ihn per Kopf über die Linie.

Am Ende ein verdienter und wichtiger Sieg für die Friedrichshainer. Für die AmaZwee wartet am nächsten Sonntag der nächste Brocken mit der Zweitvertretung von Hohen Neuendorf. Mal schauen ob da eine andere Reaktion gezeigt wird wieder.

Kopf hoch Männer und weitermachen. Ha Ho He!

Ach ja und die anderen Partien endeten jeweils mit einer Überraschung.

BSV Victoria Friedrichshain II - Lichtenrader BC 25 II 0:3

BSV Victoria Friedrichshain III - FC Hellas Berlin 2:1

Danach zum Sonnenuntergang verabschiedete ich mich vom Anzeigenhauptmeister und beide traten den Heimweg an.



Bis dahin. Ha Ho He

in Vertretung Donni