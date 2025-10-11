– Foto: TuS Lingen

SC Baccum II vs. Tus Lingen

„Ein dreckiges Kopfballtor, was wir nicht können“ - Lingen kann’s doch

Freitagabend in Baccum. Während andernorts die Nationalmannschaft gegen Luxemburg spielt, treffen sich auf dem örtlichen Rasen Platz sechs und Platz zwei der 2. Kreisklasse zum Duell - SC Baccum II gegen TuS Lingen. Ein Spiel, das laut Liveticker-Schreiber Markus Meer „den anderen in nichts nachstehen“ sollte. Und irgendwie hatte er recht. Die erste Hälfte verläuft zäh. Viele Zweikämpfe, wenig Raum, noch weniger Abschlüsse. „Hier läuft noch nicht viel. Außer der Gerstenkaltschalen-Verkauf“, notiert Meer trocken. Ein Satz, der besser zur Kreisliga passt als jedes Taktikboard. Nach dem Seitenwechsel nimmt das Spiel dann Fahrt auf. In der 58. Minute fällt das, was niemand erwartet hatte: das „dreckige Kopfballtor, was wir nicht können“. Filip Burmazovic beweist, dass TuS Lingen es sehr wohl kann, und nickt nach einer Ecke zur Führung ein. Baccum gibt sich nicht geschlagen und kommt in der 71. Minute zum Ausgleich. Marco Hinken trifft nach schöner Vorlage von Lindenberg zum 1:1. Ein kurzer Hoffnungsschimmer, der aber schnell erlischt: Nur acht Minuten später chippt Kastriot Krasniqi den Ball über die Abwehr, Colin Hammacher schaltet den Turbo ein und schiebt zum 1:2 ein. Und dann geht’s schnell: Max Plep trifft zum 1:3, Hammacher – das Geburtstagskind, legt in der 87. Minute noch einmal nach. Doppelpack, 15. Saisontor, Feierlaune. „Da ist der Sack zu“, schreibt Meer und trifft damit den Ton eines Spiels, das sich am Ende klarer liest, als es lange aussah. TuS Lingen gewinnt 4:1 - ein Arbeitssieg, wie ihn Markus Meer im Liveticker treffend beschreibt: „Ein Sieg, nach dem es lange Zeit nicht aussah. Kein gutes Spiel, aber ein Sieg der Moral.“ Und so bleibt am Ende nicht nur das Ergebnis hängen, sondern auch ein Liveticker, der zeigt: Zwischen Kreisklasse und Komik liegen oft nur ein paar Worte Abstand. ____________________ SuS Darme II trotzt allen Widrigkeiten, verdienter 3:1-Erfolg gegen Baccum II

