„Ein dreckiger Arbeitssieg“: Niedernjesa dreht das Spiel

Trainer Christian Nitsche sah dabei zunächst genau jene defensive Stabilität, die er sich für die Partie vorgenommen hatte. „Wie vorhergesagt sehr engagierte und disziplinierte Defensivleistung von uns.“ Die Gäste bemühten sich von Beginn an um Spielkontrolle, blieben dabei jedoch über weite Strecken ohne zwingende Torgefahr.

Wenig später bot sich Koffi Aboudou eine weitere Möglichkeit. Nach einer Umschaltsituation im linken Halbfeld überlief er die hoch aufgerückte Viererkette und lief auf den Gästekeeper zu. Aus zu spitzem Winkel landete der Ball jedoch am Außennetz.

Niedernjesa setzte zunächst vor allem auf Konter. Nach der ersten Viertelstunde fand die Heimmannschaft jedoch zunehmend besser in die Partie und setzte nach Ballgewinnen immer wieder Nadelstiche. Eine aussichtsreiche Gelegenheit ergab sich nach einem direkten Freistoß von Nicki Necker aus rund 20 Metern. Jannis Mattern reagierte beim Abpraller des Torhüters am schnellsten, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

So blieb es zur Pause torlos. Mit Wiederanpfiff nahm die Partie dann eine entscheidende Wendung. Der bereits mit Gelb verwarnte Innenverteidiger Akhmed Akhaev sah nach einem Luftzweikampf mit Richmond Sam die Gelb-rote Karte. Christian Nitsche bewertete den Platzverweis als zumindest diskussionswürdig. Nach seiner Darstellung ging der Stürmer der Gäste in einem gewöhnlichen Luftzweikampf zu Boden, woraufhin der Schiedsrichter wegen unerlaubter Härte und eines Einsatzes des Unterarms den Platzverweis aussprach.

In Überzahl übernahm die SG Bergdörfer anschließend folgerichtig mehr Kontrolle und drängte auf die Führung. Die fiel nach einer Ecke. Nach einem ersten Klärungsversuch entwickelte sich im Fünfmeterraum ein wildes Gestochere, an dessen Ende Euler Marino Lasso Figueroa den Ball zum 1:0 über die Linie brachte.

Für Niedernjesa war die Aufgabe damit noch schwieriger. Die Gäste wollten den Vorsprung jedoch nicht lediglich verwalten, sondern weiter nachlegen. Genau dadurch ergaben sich trotz Unterzahl Räume für die Konter der Gastgeber.

Und diese nutzte Niedernjesa eiskalt. Der eingewechselte Jan Kuhlemeier, der über weite Strecken der zweiten Halbzeit als alleinige Spitze agierte, wurde gleich zweimal clever freigespielt. Beide Male nutzte er die Situation gegen den zu weit aufgerückten Torhüter der Gäste. In der 75. Minute schob er zum Ausgleich ein, zehn Minuten später überlupfte er den Keeper zum 2:1.

Aus dem Rückstand war innerhalb von zehn Minuten eine Führung geworden. Für Christian Nitsche war das vor allem das Ergebnis einer Mannschaft, die auch in Unterzahl nicht auseinanderfiel. „Ich muss meiner Mannschaft heute ein riesen Kompliment machen, weil wir es über die gesamte Spielzeit – selbst in Unterzahl – verstanden haben, den Gegner zu limitieren und keine nennenswerten Chancen zuzulassen.“

Der Trainer sah darin die Belohnung für eine aufopferungsvolle Vorstellung: „Die Jungs haben sich für ihren betriebenen und aufopferungsvollen Aufwand schlussendlich belohnt.“

Nitsche sprach anschließend von einem „dreckigen Arbeitssieg“. Unverdient sei dieser aus seiner Sicht trotz der Überlegenheit der Gäste nach dem Platzverweis nicht gewesen. „Insbesondere anhand der klareren Chancen in der ersten Hälfte – wenn auch die SG Bergdörfer versucht hat, das Spiel zu machen – sehe ich ihn nicht mal als zwingend unverdient an.“

Zugleich sparte der Trainer nicht mit Kritik an den Umständen der Partie. „Sowohl der Platzverweis als auch die gesamte Leistung des Hauptverantwortlichen Unparteiischen hat uns das Leben heute nicht unbedingt einfacher gemacht.“

Auf Seiten der SG Bergdörfer überwog dagegen die Enttäuschung. Trainer Fabio Fröchtenicht sprach von einem misslungenen Auftritt und einem Fehlstart. „Das war heute insgesamt zu wenig und der damit verbundene Fehlstart.“ Seine Mannschaft habe ihre Leistung nur phasenweise abgerufen und den Schwung aus dem Pokalspiel nicht mitnehmen können.

Dabei hatte Bergdörfer nach dem Platzverweis die große Möglichkeit, die Partie in Überzahl zu kontrollieren. Stattdessen ging die Führung noch aus der Hand. „In Überzahl gehen wir in Führung und müssen das Spiel anschließend kontrollierter zu Ende spielen.“

Entscheidend waren aus Sicht von Fabio Fröchtenicht eigene Fehler. „Durch eigene Ballverluste bringen wir den Gegner zurück ins Spiel und geben die Führung in Überzahl noch aus der Hand.“ Besonders bitter sei dabei gewesen, dass die Gäste ausgerechnet in einer Phase, in der sie einen Mann mehr auf dem Feld hatten, die Kontrolle verloren.

Die beiden Treffer von Jan Kuhlemeier machten letztlich den Unterschied. „Am Ende hat der Gegner aus zwei Abschlüssen zwei Tore gemacht. Das darf uns in dieser Situation nicht passieren.“