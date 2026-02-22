Ein dramatisches Nachholspiel voller Herzblut und ständiger Wendungen

Kreisliga A2:

TSV Sulzbach-Laufen – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 5:3

Ein wahres Torfestival, das die Zuschauer in Sulzbach völlig in seinen Bann zog! In einer hochemotionalen ersten Halbzeit jagte ein Höhepunkt den nächsten. Christian Marino (16.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Sanjin Glaser (17.) antwortete postwendend für die Hausherren. Das muntere Hin und Her ging ununterbrochen weiter: Enes Halici (36.) sorgte für die erneute Führung der Spvgg, bevor Ahmet Akin (44.) kurz vor dem Pausenpfiff ausglich. Doch die Gäste schlugen noch vor dem Gang in die Kabine zurück und gingen durch David Heeb (45.) erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel bewies der TSV Sulzbach-Laufen enorme Moral und unbändigen Siegeswillen. Marek Hähnel (53.) stellte den Gleichstand wieder her, ehe Lucas Bohn (62.) die Partie mit viel Leidenschaft endgültig zugunsten der Gastgeber drehte. Den Schlusspunkt unter diesen packenden Schlagabtausch setzte erneut Ahmet Akin (75.) mit seinem zweiten Treffer des Tages. Ein dramatischer Nachmittag voller Herzblut und ständiger Wendungen.