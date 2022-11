Ein Drahtseilakt Der 1. FC Sonneberg rangiert aktuell auf Rang zwei in der Landesklasse 3. Die Ergebnisse zuletzt stimmten, auch wenn es hier und da richtig eng wurde und auch mal das Quäntchen Glück auf Sonneberger Seite war.

Dass die Sonneberger in dieser Hinrunde so viele Punkte einkassieren, verdanken sie vor allem jeder Menge „Fußballarbeit“, Engagement und Kampfgeist. Das bestätigt auch Coach Ronny Röhr, der seinen Jungs ein Kompliment dafür macht, wie sie seit Wochen auftreten.

Denn personell ist die Lage in Röhrs Mannschaft in dieser Hinrunde alles andere als rosig. Einige Langzeitverletzte sorgen dafür, dass es für den Coach häufig kaum Alternativen gibt. Sogar Co-Trainer Lutz Krüger – immerhin 52 Jahre alt – kam in dieser Saison schon zu einem Einsatz. Dass es mit diesen Voraussetzungen nicht immer spielerische Feuerwerke geben kann, weiß man in Sonneberg und setzt deshalb aktuell auf die „alten Fußballtugenden“. „Wir sind zurzeit eben nicht in der Lage spielerischen die Gegner an die Wand zu spielen. Da ist das Fehlen unserer Verletzten schon wirklich spürbar. Wir müssen das Beste daraus machen und das gelingt uns auch. Wir haben in den letzten vier Spielen dreimal kein Gegentor kassiert. Da haben wir im Moment auch mal das Glück. Aber das gehört dazu. Wir erarbeiten uns das auch“, sagt Trainer Ronny Röhr, der dabei auch an das jüngste Spiel bei Schlusslicht FC Eisenach denkt. Da hätte seine Mannschaft sich nämlich nicht beschweren können, wenn der FCE eine seiner Möglichkeiten genutzt hätte. Doch am Ende stand hinten wieder die Null und drei Zähler waren im Gepäck.

Wie seine Mannschaft mit den aktuell widrigen Umständen umgeht, die Situation annimmt und in jedem Spiel fightet, macht Röhr stolz, erzählt er: „Ja, auf jeden Fall. Mich hat schon stolz gemacht, wie die Mannschaft in der Rückrunde der letzten Saison, trotz vieler Rückschläge, alles versucht hat. Und im Moment ist es eben ein Drahtseilakt. Zum Beispiel spielen wir seit Wochen mit Julian Held, einem Torwart, als Feldspieler“, so Röhr.

Trotzdem, irgendwann soll mit der reinen „Fußballmaloche“ auch wieder Schluss sein. Dann sicher ist auch, dass man in Sonneberg als Thüringenliga-Absteiger auch Ansprüche an die fußballerischen Akzente hat. „Diesen Anspruch haben wir klar und damit gehen wir auch in jedes Spiel“, sagt Röhr und ergänzt: „Wir gehen ja nicht in ein Spiel rein und sagen: Heute knüppeln wir nur. Meine Prämisse ist erstmal gut in die Winterpause zu kommen. Dann hoffen wir, dass von unseren Verletzten wieder einige zurückkommen. Dann ändert sich auch unsere Ausrichtung wieder. Wir haben eben auch den Anspruch oben mitzuspielen und wollen solange es geht Tuchfühlung haben“, sagt Röhr.