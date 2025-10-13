Ein Dorfduell zwischen Chaos, Klasse und Kaltblütigkeit

Es war alles angerichtet für ein Sonntagsnachmittagsdrama im Emsland: Wippingen gegen Hüven, zwei Teams, die sich kennen wie die Dorfstraße ihre Schlaglöcher. Der Liveticker-Mann Jan Sandmann war nach „einwöchiger Abstinenz“ wieder im Einsatz und der wurde direkt mit einem Spiel belohnt, das so viel bot, dass man am Ende gar nicht wusste, ob man klatschen oder den Kopf schütteln sollte. Schon nach sechs Minuten zappelte der Ball im Netz. Tim Bunten, Hüvens Torjäger mit Pendel zwischen Chaos und Genie, staubte zum 0:1 ab. Wippingen aber ließ sich nicht lange bitten: Luca Düttmann glich in der 13. Minute aus, nach sehenswerter Vorarbeit von Daniel Bohse. „Viel zu einfach“, notierte der Ticker, und man ahnte: Das wird heute kein taktisches Schachspiel.

Dann kam Hüvens großer Moment und Wippingens Torwart Justus Wecke. Tobias Dörtelmann trat zum Elfmeter an (24.), zielte stramm, aber Wecke fischte das Ding raus. "Stramm unten links geschossen, umso besser gehalten", man hörte den Stolz durch Jans Zeilen tropfen. Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel: Wippingen „viel besser aus der Pause gekommen", schrieb Sandmann und doch traf Hüven. Dreimal. Erst Bunten mit dem 1:2 (52.), dann Julian Ostermann nach mustergültigem Konter (58.), und schließlich Bunten erneut per Kopf zum 1:4 (65.), der Hattrick war perfekt. Wippingen gab sich nicht auf. Daniel Bohse verkürzte auf 2:4 (69.), und als Henrik Brinkmann in der Nachspielzeit den Ball ins eigene Netz grätschte (90.+5), wurde's nochmal wild. "Tobi geht frei aufs Tor zu und wird von der Nr. 2 einfach nur umgetreten. Gibt einfach gar nichts. Krank.", ein Satz, der zeigt: Emotionen kochten nicht nur auf dem Platz. Am Ende blieb's beim 3:4. Hüven nahm die drei Punkte mit, Wippingen den Applaus für eine kämpferische zweite Hälfte und Jan Sandmann die Erkenntnis: Im Emsland ist der Fußball nie schön, aber immer erzählenswert. Fazit (frei nach Jan): Wippingen in Halbzeit eins deutlich besser, Hüven in Halbzeit zwei. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber die wichtigen drei Punkte nimmt Hüven mit. Und Jan? Der darf nächste Woche wieder ran. Hoffentlich mit weniger Puls.

