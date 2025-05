Ein Dorf steht Kopf: SV Bedburdyck im Finale des U19-Niederrheinpokals

Dabei wird niemand wegdiskutieren wollen und können, dass die Gäste über die höhere individuelle Qualität verfügen, vor allem in Sachen Tempo und Dynamik, doch brachten die Düsseldorfer im Halbfinale ihre PS zu keinem Zeitpunkt auf die Straße. Die Gastgeber hatten von Trainer Fabio de Souza ein klares Konzept verordnet bekommen, das voll und ganz aufging. Nach einer Anfangsphase, in der die Unterrather die erste Chance des Spiels hatten, kamen die Gierather immer besser ins Spiel, und in der 28. Minute zog dann Henri Sautner aus rund 25 Metern einfach mal ab. Der Schuss war weder übertrieben hart, noch platziert, setzte aber ein wenig auf, so dass Unterraths Keeper keine gute Figur machte. Und vier Minuten später war er dann bei einem traumhaften Schuss in den Winkel, ebenfalls von außerhalb des Strafraums, absolut machtlos. Schade, dass wir nicht mit FuPa.tv dabei waren, als Angreifer Max Schwarzkopf zum 2:0 traf. So ging es dann in die Pause.

Nun war klar: Die Unterrather müssen eine Schippe drauflegen, doch das war nicht wirklich zu erkennen. Zwar hatten die Schützlinge von Trainer Niklas Leven eine deutliche Überlegenheit beim Ballbesitz, wurden aber nur selten wirklich gefährlich, und wenn doch mal etwas auf das Gierather Tor kam, dann stand da noch Maurice Bender im Kasten, die mit seiner Ruhe und einigen starken Paraden mehr als nur überzeugte. Auch die Hektik in der Schlussphase und eine zehnminütige Nachspielzeit überstanden die Gastgeber - und dann stand das Dorf Kopf.