Grenzenlosen Jubel mit Bierdusche gab‘s beim WSV nach dem Schlusspfiff in Berglern. – Foto: Dominik Findelsberger

Ein Dorf steht Kopf: Grenzenloser Jubel in Walpertskirchen nach Aufstieg in Bezirksliga Mit Feiern ist noch nicht Schluss

Nach drei Anläufen ist dem SV Walpertskirchen erstmals der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Trainer Josef Heilmeier kann es kaum in Worte fassen.

Walpertskirchen – Einmal Vierter, dann zweimal Dritter und nun der große Wurf. Zwei Spieltage stehen in der Kreisliga noch aus, aber der SV Walpertskirchen hat sich am vergangenen Sonntag mit einem 3:0-Sieg in Wartenberg den Meistertitel vorzeitig gesichert. SV Walpertskirchen spielt erstmals in der Bezirksliga: Vielversprechende Jahrgänge 2004 bis 2006

Der WSV steigt damit erstmals in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga auf – Trainer Josef Heilmeier, der Ur-Walpertskirchner, konnte es unmittelbar nach dem Spiel gar nicht in Worte fassen, was dies für den Club, aber auch für ihn bedeutet. Seit der Saison 2017/18 ist der „Sepp“ Trainer der ersten Mannschaft seines WSV. In seinem dritten Jahr, es war die „Corona-Saison 19/21“, wurde der Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Die Premieren-Saison 21/22 endete gleich mit Tabellenplatz vier.

Sie haben es geschafft: Der SV Walpertskirchen ist Kreisligameister und Aufsteiger in die Bezirksliga. – Foto: Dominik Findelsberger