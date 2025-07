Ein Dorf lebt Fußball: DJK-SV Dorfbach startet mit Aufstiegseuphorie

Pfefferkorn: "Jungs haben gezeigt, was in ihnen steckt"

Die 1. Mannschaft des DJK-SV Dorfbach dominierte die Kreisklasse Pocking und holte mit 59 Punkten sowie einem Torverhältnis von 86:23 die Meisterschaft. Ein Meilenstein für den Verein – denn der Aufstieg in die Kreisliga Passau gelang erst zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte. Trainer Thomas Pfefferkorn zieht Bilanz: „Wir hatten eine Mannschaft, die an sich geglaubt hat. Woche für Woche haben die Jungs gezeigt, was in ihnen steckt. Jetzt freuen wir uns auf die neue Herausforderung in der Kreisliga.“



Einen großen Anteil am Erfolg hatte auch Niko Drofa, der mit 30 Treffern nicht nur maßgeblich zur Meisterschaft beitrug, sondern sich auch die Torjägerkrone der Liga sicherte.



Noch beeindruckender war die Leistung der 2. Mannschaft: Die „Dorfbacher Zweite“ blieb in der Kreisklasse Pocking Reserve ungeschlagen und holte die Maximalausbeute von 72 Punkten aus 24 Spielen – ohne ein einziges Unentschieden oder eine Niederlage. Mit einem Torverhältnis von 72:13 distanzierte das Team die Konkurrenz deutlich – ein Vorsprung von 21 Punkten auf den Zweitplatzierten SV Haarbach spricht für sich.



„Ein Dorfverein auf den Spuren der ganz Großen – wir haben wirklich Historisches geschafft“, sagt Trainer Thomas Pfefferkorn. „Vergleiche mit Bayer Leverkusen ehren uns – aber das Wichtigste war: Wir waren immer ein Team.“ Auch Torwarttrainer Gerhard Huber lobt das Kollektiv: „Was diese Mannschaft geleistet hat, war herausragend. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Mentalität in jedem einzelnen Spiel.“



Beste Torschützen der Reserve waren Alex Stümpfl (elf Tore), Jonathan Berger (zehn Tore) – der sich kurz vor der Winterpause eine Kreuzbandverletzung zuzog – sowie Jonathan Brummer (sechs Tore). „Das war kein Zufall. Die Jungs haben sich diesen Erfolg über Monate hart erarbeitet“, so Rainer Pilzweger, der in der neuen Saison als Trainer der Zweiten die Verantwortung übernimmt. Bereits in der vergangenen Saison war Pilzweger als Spieler in beiden Herrenmannschaften aktiv und macht nun seine ersten Schritte als Trainer. „Ich freue mich, diese Mannschaft nun in der A-Klasse zu betreuen.“