Ein Dorf im Fußballfieber: Vacha zählt die Stunden bis zum Finale

Denn nicht nur, dass der VfB 1919 Vacha erstmals Gastgeber des Endspiels ist – die eigene Mannschaft steht zugleich selbst im Finale. Für Abteilungsleiter und Spieler Kevin Nube ein „einmaliges Erlebnis“.

Und die Vorzeichen könnten kaum besser sein. Der Wetterbericht verspricht beste Bedingungen, dazu rechnen die Verantwortlichen mit einer starken Kulisse. Bereits am Mittag dürfte rund um das Frauenfinale zwischen Sundhausen und Tabarz ordentlich Stimmung aufkommen. „Ich hoffe auf ein tolles Spiel und ein großes Fest für beide Vereine“, sagt Nube, der betont, dass Hötzelsroda frühzeitig in die Planungen rund um das Finale eingebunden wurde.

„Alleine schon das Pokalfinale auszurichten, ist eine Nummer für sich. Dann aber selbst noch als Finalteilnehmer zu agieren, ist Wahnsinn“, beschreibt Nube die besondere Ausgangslage. Seit Wochen laufen beim VfB die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Sportgelände wurde herausgeputzt, organisiert und geplant. Pünktlich zum Endspiel wird zudem das neue Sportlerheim eingeweiht – ein zusätzlicher Blickfang für den großen Fußballtag in Vacha.

Sportlich erwartet den VfB allerdings keine leichte Aufgabe. Die SG Hötzelsroda räumte auf dem Weg ins Finale einige starke Gegner aus dem Weg und reist mit breiter Brust nach Vacha. Trotz Heimrecht und der etwas besseren Tabellenposition will Nube deshalb nichts von einer klaren Favoritenrolle wissen: „Wir haben erst vor kurzem in Hötzelsroda gespielt. Die Mannschaft ist absolut auf Augenhöhe und brennt genauso wie wir auf dieses Finale. 50/50 ist wohl nicht nur die fairste und diplomatischste Einschätzung, sondern auch die Richtige.“

Für Nube selbst ist es nicht das erste Pokalfinale. Zweimal - wenn auch schon länger her - durfte er mit dem VfB bereits Endspiele erleben – einmal als Zuschauer in Barchfeld, einmal als Spieler in Bremen. Beide Male stemmte Vacha am Ende den Pokal in die Höhe. „Gegen einen Hattrick am Samstag hätte ich natürlich nichts einzuwenden“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Auch personell kann VfB-Coach Silvio Kirchner nahezu aus dem Vollen schöpfen. Größere Verletzungssorgen blieben den Vachern über weite Strecken der Saison erspart. „Unser Trainer hat die Qual der Wahl“, erklärt Nube. Entsprechend groß sei die Vorfreude innerhalb der Mannschaft gewesen – auch im Training habe man gespürt, dass dieses Spiel niemand verpassen wolle.

Die Botschaft des VfB-Spielers an alle Fußballfans der Region ist deshalb eindeutig: „Noch drei Mal schlafen, dann ist es soweit. Ich kann jedem nur raten: Kommt vorbei und lasst euch dieses Ereignis nicht entgehen.“