Ein Dorf, elf Tore und ganz viel Herz

Die Sonne meinte es fast ein bisschen zu gut mit Bokeloh. Bei 30 Grad verwandelte sich der Sportplatz ab den frühen Morgenstunden in eine Bühne des Ehrenamts, der Emotionen und der kleinen großen Geschichten. Rund 40 freiwillige Helfer*innen wuselten über den Platz, stellten Zelte auf, schleppen Kisten, rührten im Bratwurststand. Der SV Bokeloh war in Bewegung, und das ganze Dorf gleich mit.

Ein Spiel, das von Anfang an mehr war als ein Spiel: Als der SV Bokeloh am vergangenen Samstag zu seinem 100-jährigen Jubiläum den Regionalligisten SV Meppen empfing, lag eine Mischung aus Nostalgie, Stolz und purer Lebensfreude in der Luft. Der Fußball stand im Mittelpunkt, aber nicht der Spielstand.

Auch sportlich schrieb das Spiel seine ganz eigenen Geschichten. Besonders rührend: Mit Felix Golkowski und Paul Kassens liefen zwei Akteure für den SV Meppen auf, die ihre ersten Fußballschritte einst genau hier gemacht hatten, auf diesem Platz, in diesem Trikot. Ihre Rückkehr war mehr als ein netter Zufall: Es war die Verkörperung dessen, was ein Dorfverein leisten kann.

Der erste Gänsehautmoment kam, noch bevor der Ball rollte: Die jüngsten Vereinsmitglieder führten die beiden Teams aufs Feld - Hand in Hand mit ihren großen Idolen. Für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis. Für die Erwachsenen am Spielfeldrand ein stilles Versprechen: Es geht weiter.

Der SV Meppen zeigte anschließend, warum er vier Klassen höher spielt - souverän, spielstark, torhungrig. Am Ende hieß es 0:11. Aber das Ergebnis war nur Statistik. Kein Frust, keine Häme, sondern Respekt, Fairness, und der Applaus eines Publikums, das wusste, worum es an diesem Tag wirklich ging.

Einer der emotionalsten Momente spielte sich in der Halbzeit ab: Holger „Schally“ Schallenberg, Vereinsurgestein und wandelndes Vereinsgedächtnis, wurde vom Kreissportbund im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet. Eine Urkunde, ein Dankeschön - viel zu wenig für das, was er über Jahrzehnte für den SV Bokeloh geleistet hat. Und doch: ein Zeichen, dass gesehen wird, was sonst oft unsichtbar bleibt.

Zuvor hatte sich der Verein bereits von zwei seiner prägenden Gesichter verabschiedet: Trainer Dirk „Bruno“ Bruns und Co-Trainer Christoph Westermann wurden offiziell verabschiedet, nach acht Jahren Dienst an der Seitenlinie. Die warmen Worte von Vorsitzendem Peter Lake sprachen Bände. Es war keine bloße Personalie, es war Familie.

Am Ende wurde getanzt. Die „Blau-Weiße Nacht“ rundete einen Tag ab, der in der Vereinschronik ein eigenes Kapitel verdient hat. Wer dabei war, wird nicht das Ergebnis erinnern, sondern das Gefühl. 100 Jahre SV Bokeloh - das war kein Rückblick. Das war ein Versprechen an die Zukunft.