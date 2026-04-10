Ein Dorf, ein Team, ein Traum +++ Mit einem Fantalk mit Weltmeister Uwe Bein stimmt sich Ruhlkirchen auf die WM 2026 ein. Hinter dem Abend steckt aber weit mehr als nur Vorfreude auf das Turnier +++ von Redaktion · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser

In der Fest- und Sporthalle in Ruhlkirchen steht am Freitag, 29. Mai, eine besondere „Kick-off“-Veranstaltung mit Blick auf die wenige Tage später beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Programm. Als Stargast wird Uwe Bein erwartet, der 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde.

Freundschaft, Tradition und gemeinsame Leidenschaft Bei diesem „WM-Kick-off“ soll es nicht allein um das bevorstehende Turnier gehen. Im Mittelpunkt stehen auch Freundschaft, Tradition und eine gemeinsame Fußball-Leidenschaft, die über viele Jahre gewachsen ist: der „Ruhlkärcher DFB Fanclub“. Was heute ein offizieller Fanclub des Deutschen Fußball-Bundes ist, nahm einst im kleinen Kreis seinen Anfang – mit Freunden, die zwar für unterschiedliche Bundesliga-Vereine schwärmen, bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft aber bewusst zusammenstehen wollten.

So fanden Anhänger von Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach oder Dynamo Dresden zusammen. Die Vereinsfarben mögen noch so verschieden sein – der Wunsch, die Nationalmannschaft gemeinsam zu unterstützen und große Fußballmomente miteinander zu erleben, verband sie. Daraus entstand schließlich in dem Antrifttaler Ortsteil ein eigener Fanclub der deutschen Nationalmannschaft. Das „Umhissen“ als fester Auftakt

Sichtbar wurde diese Idee erstmals zur Europameisterschaft 2004 – mit dem sogenannten „Umhissen“. Dieses Ritual markiert seither intern den Auftakt anstehender Fußball-Großereignisse. Die Mitglieder treffen sich dafür bei Fanclub-Mitgliedern mit Fahnenmast im Garten. Erklingt die jeweilige Vereinshymne, wird zunächst die eigene Vereinsflagge eingeholt. Anschließend folgt die Nationalhymne – und mit ihr wird die Deutschlandflagge gehisst, die dann für die gesamte Dauer einer Europa- oder Weltmeisterschaft weht. Es ist jener Moment, in dem aus Anhängern verschiedener Vereine eine gemeinsame Mannschaft wird. „In einem Jahr hatten wir aus Ruhlkirchen einige Anfragen von Nicht-Vereinsmitgliedern, die wollten, dass wir deren Fahnenmasten ebenfalls umhissen. Das Event wurde immer größer“, erinnert sich Frank Schuch. Der Fußball-Abteilungsleiter beim Alsfelder A-Ligisten FSG Ohmes/Ruhlkirchen und bekennende Eintracht-Frankfurt-Fan zählt zu den Gründungsvätern des DFB-Fanclubs – und verkörpert bis heute dessen Grundidee: Vereinstreue und Unterstützung für die Nationalmannschaft schließen sich nicht aus. Inzwischen verbindet die neun Mitglieder des DFB-Fanclubs weit mehr als nur der Fußball. Eine besondere Rolle nimmt dabei seit jeher der Jugendkeller Ruhlkirchen ein – jener Ort, an dem alle Mitglieder ihre Wurzeln haben. Auch im WM-Jahr 2026 soll er wieder eine zentrale Rolle spielen: nicht nur als organisatorischer Partner, sondern auch als emotionales Zuhause des Fanclubs.

Der Weltmeister von 1990 Uwe Bein beim Vorgespräch mit Johannes Bonnard, Mike Etz und Frank Schuch.

Uwe Bein berichtet aus seiner Laufbahn In den vergangenen Monaten reifte deshalb die Idee, zur bevorstehenden Weltmeisterschaft einen „WM-Kick-off“ in Ruhlkirchen auszurichten. Höhepunkt des Abends wird ein Fantalk mit Uwe Bein sein. Der Weltmeister von 1990 zeigte sich von dem Konzept sofort angetan und plant den Abend gemeinsam mit den Organisatoren. Bein will aus seiner Karriere berichten, über besondere Momente im Nationaltrikot sprechen und auch Einblicke hinter die Kulissen geben. Im Anschluss soll zudem Zeit für Fragen, Autogramme und Fotos bleiben. Ausklingen kann der Abend bei einer Trikot-Party, während sich der Jugendkeller um die Bewirtung kümmert. „Nicht nur für uns neun Vereinsmitglieder, sondern für das gesamte Dorf beziehungsweise die Region wird es hoffentlich ein unvergesslicher Abend und ein schöner Kick-off zur Weltmeisterschaft 2026“, sagt Johannes Bonnard, der den Kontakt zu Uwe Bein hergestellt hat. Tickets für den WM-Kick-off kosten fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen drei Euro. Erhältlich sind sie per E-Mail an ticket-ruhlkirchen@gmx.de oder direkt vor Ort im Jugendkeller Ruhlkirchen im Weihersweg 6. Vorverkaufstage sind der 18. April und der 9. Mai, jeweils ab 15 Uhr. Die Zahl der Tickets ist begrenzt.