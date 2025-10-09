Ein Dorf-Club löst das Ticket nach Berlin

Mainz. Selten ist im Festsaal der Mainzer Staatskanzlei so laut gejubelt worden wie in diesem Moment. Als Moderator Christian Döring verriet, dass der FC Kirchweiler in diesem Jahr den „Silbernen Stern des Sports“ gewinnt und Rheinland-Pfalz beim Bundesfinale in Berlin vertreten wird, sprangen die zur Siegerehrung angereisten Fußballer und Vorstandsmitglieder voller Freude von den Sitzen auf, umarmten sich. Und schickten kurz darauf von der Bühne aus Grüße in die Heimat über den Livestream der Ehrung, den mutmaßlich viele weitere Vereinsmitglieder verfolgten. Zu den sechs nominierten Vereinen für diese Auszeichnung zählten zudem die Mainz Athletics, die einen Förderpreis erhielten.

Kirchweiler ist ein Ort in der Vulkaneifel mit 400 Einwohnern, von denen jeder Zweite im 200-Mitglieder-Club FC Kirchweiler ist. „Wir sind noch immer ein eigenständiger Verein, der keine Spielgemeinschaft eingehen musste, und stellen trotzdem zwei Aktiven-Mannschaften“, berichtete der Zweite Vorsitzende Daniel Weber. Alleine dafür hätte der FC schon eine Auszeichnung verdient.

Doch dies allein reicht noch nicht für den Silbernen Stern des Sports, den das Land Rheinland-Pfalz, der Landessportbund RLP (LSB) und die Volksbanken-Raiffeisenbanken gemeinsam für besonderes ehrenamtliches Engagement von Sportvereinen verleihen. Vielmehr beeindruckte der FC die Jury damit, wie sie als Gemeinschaftswerk neben ihrem Sportplatz eine neue „Multifunktions-Kleinspielfeld-Arena“ von 30 x 30 Metern geschaffen haben.

Diesen Traum wollte sich der Verein erfüllen. Doch rückte die Umsetzung in weite Ferne, als 2019 die erste Kostenschätzung bekannt wurde. Sie lag bei 350.000 Euro. Statt aufzugeben, wurde der FC Kirchweiler kreativ. 2023 erwarb der Verein günstig zwei gebrauchte Indoor-Soccer-Courts inklusive Banden-System, Toren und Fangnetzen. Auch vom Rückbau eines Kunstrasenbaus profitierte der FC, brachte dazu noch unzählige Stunden Eigenleistung ein und weihte im Mai 2025 die neue Sportfläche ein - für Gesamtkosten von nur noch 50.000 Euro. „Wir wollten die Fläche unbedingt zu unserer 100-Jahr-Feier in diesem Jahr fertig haben. Als dann die ersten Kinder darauf gespielt haben, war das sehr emotional“, sagte Weber.

Nun fiebert der Verein auf das Bundesfinale hin. „Mit unseren fußballerischen Fähigkeiten werden wir es wohl nie nach Berlin schaffen. Umso schöner ist es, dass wir es so schaffen können“, sagte Weber und stimmte den klassischen Fangesang aus dem DFB-Pokal an: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“

Dorthin wären auch die Mainz Athletics gerne gefahren. Mit ihrem Projekt „Ich werde gesehen. Ich werde gehört. Ich bin hier sicher. Kindeswohl in unserem Verein“, hatten sie vor einigen Wochen einen Bronzenen Stern gewonnen. Yannic Wildenhain ist gemeinsam mit Sonia Cabriolu Kinderschutz-Beauftragten der Athletics. „Uns war es wichtig, dieses wichtige Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Als Polizist ist gerade die Prävention auch ein wichtiger Teil meines Berufsalltags“, sagte Wildenhan. Die A’s erhielten einen mit 500 Euro dotierten Förderpreis.

Einige großartige Projekte werden geehrt

RLP-Sportminister Michael Ebling lobte ebenso wie LSB-Präsident Rudolf Storck und Jörg Lindemann, Vorstandsmitglied der Volksbank Darmstadt Mainz, die Vielfalt der eingereichten Beiträge. Zweiter hinter dem FC Kirchweiler wurde der Judo-SV Speyer, der, vergleichbar mit den Athletics, den Kinderschutz in den Mittelpunkt stellte. Dritter wurde Viking Muay Thai aus dem Donnersbergkreis, das in 17 Kindergärten ein Seilspringen-Projekt durchführte. Weitere Förderpreise gingen an LLG Sickingenstadt Landstuhl, das Demokratieprogramme in die Jugendarbeit integriert hat, und an VT Zweibrücken für eine besonders intensive Seniorensport-Arbeit. Mit ihrer begeisternden Art, wie sie darüber sprach, wurde VTZ-Vertreterin Gisela Alt zum heimlichen Star des Abends. Sie lud direkt alle anwesenden Über-60-Jährigen zur nächsten Übungsstunde in ihrem Verein ein.

Begeistert von der vielfältigen Vereinsarbeit zeigte sich auch Leichtathletin Emma Kaul vom USC Mainz, die der „Sterne des Sports“-Jury angehörte. „Mir ist bewusst, dass die Spitze im Sport ohne die Breite nicht möglich ist. Wir wurden von Kindesbeinen an in den Vereinen dazu gebracht, uns zu bewegen“, sagte die Siebenkämpferin. Ein gutes Beispiel dafür ist der TSV Schott Mainz, der für seine Kindersportakademie 2013 den Goldenen Stern des Sports erhielt. Nun könnte dies dem FC Kirchweiler gelingen. Im Januar 2026 wird vermutlich Bundeskanzler Friedrich Merz bekannt geben, ob es geklappt hat.