Hochdahl-Trainer Peter Burek. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Ein Doppelschlag besiegelt die Auftakt-Niederlage für Hochdahl Bei der Bezirksliga-Premiere verzweifeln die Rhenanen an ihrer katastrophalen Chancenverwertung und zwei folgenschweren Abwehrfehlern. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Weissenberg Rhenania H. Peter Burek

SC Rhenania Hochdahl – SVG Neuss-Weissenberg 1:2 (1:2). Ein Doppelschlag von Taisei Ichiura brachte die Hochdahler im Bezirksliga-Auftaktspiel um den verdienten Lohn ihrer Arbeit. Der flinke Japaner bestrafte konsequent zwei Aussetzer (32., 36.) der SCR-Deckung. Zuvor (26.) hatte SVG-Keeper Maurice Wolff im Strafraum David Szewczyk von den Beinen geholt. Der Gefoulte verwandelte den fälligen Elfer zur Führung.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl Rhenania H. SVG Neuss-Weissenberg Weissenberg 1 2 Abpfiff Noch vor dem Ausgleich (30.) parierte SCR-Torhüter Daniel Mazikowski einen Elfmeter der Linksrheinischen, die in Durchgang eins einen guten Eindruck hinterließen, während viele Offensivaktionen der Hochdahler verpufften. „Die Jungs waren schon nervös. Viele gutgemeinten Zuspiele kamen nicht an. Da war vielen die Nervenanspannung im ersten Bezirksligaspiel nach 30 Jahren doch anzumerken“, so Peter Burek nach den ersten 45 Minuten.

Gut gespielt, aber verloren In der Halbzeitpause stimmte der Chefcoach sein Team neu ein. Das legte nach und nach die Nervosität ab, fand zu seinem gewohnt druckvollen Kombinationsspiel. Weissenberg, das den Gegner im ersten Abschnitt durch frühes Anlaufen nervte, hatte nun in der Defensive viel Arbeit. Bei drei, vier Kontern der Gäste vermochte sich Schlussmann Mazikowski auszuzeichen, ansonsten aber hatten seine Vorderleute die Partie weitgehend im Griff.