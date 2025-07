Ein Doppelpack für den TSV Landsberg

Der physisch starke Mittelfeldspieler Moritz Ruprecht war zuletzt von der SpVgg Unterhaching an den österreichischen FC Kitzbühel ausgeliehen und bringt genau das mit, was in der Offensive gebraucht wird: Torgefahr, Kopfballstärke und Durchsetzungskraft. Er möchte nun in Landsberg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

„Mit Moritz kommt ein Stürmertyp zu uns, den wir so bisher nicht im Kader hatten. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem Spielverständnis und seiner Torgefahr sind wir überzeugt, dass wir durch ihn noch flexibler werden“, erklärt Landsbergs Sportlicher Leiter Christoph Rech.