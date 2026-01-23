Marco Peixoto übernimmt zur neuen Saison den TSV Waldangelloch. – Foto: Siegfried Lörz

Ein Doppel-Meister kehrt zurück Kreisklasse A Sinsheim +++ Marco Peixoto übernimmt zur neuen Saison den TSV Waldangelloch

Es ist die Rückkehr eines alten Bekannten. Und das nach 24 Jahren. Der TSV Waldangelloch bekommt im Sommer mit Marco Peixoto einen neuen Trainer.

Das hat der Klub in diesen Tagen bekanntgegeben. "Wir erhoffen uns frische Impulse", sagt Sascha Bürkel. Der 1. Vorsitzende des Turn- und Sportvereins sowie der Spielleiter Thomas Schick haben sich bewusst dafür entschieden einen neuen Weg einzuschlagen. Der aktuelle Trainer Alexander Runne und seine Co-Trainer Steffen Just sowie Tobias Sitzler werden zum Rundenende aufhören. Runne und Just nach dann zwei Jahren, Sitzler nach über sechs Jahren seit seinem Wechsel vom FC Weiler zum TSV. Die Aufgabe, die Peixoto in Waldangelloch übernehmen wird, ist anspruchs- und reizvoll zugleich. Nachdem der TSV beinahe ein Vierteljahrhundert, mit einer einjährigen Ausnahme, in der Kreisliga gespielt hat, läuft aktuell das zweite Spieljahr in Folge in der Kreisklasse A. Als Siebter steht die Mannschaft um Kapitän Frank Ebert auf den ersten Blick ordentlich da, bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Lücke zum Vorletzten aus Stebbach/Richen gerade einmal sechs Punkte beträgt. Der TSV und darüber hinaus mehr als die Hälfte aller A-Ligisten müssen sich in der Rückrunde ganz schön strecken, um nicht in die Kreisklasse B abzusteigen.

Bestens im Bilde über das Geschehen ist der neue Coach über die Jahre und Jahrzehnte immer geblieben. 2001 und 2002 feierte Peixoto als damals 18- beziehungsweise 19-jähriger Stürmer zwei Meisterschaften mit den TSV und stieg ohne Zwischenhalt von der A-Klasse bis in die Landesliga auf. Sein älterer Bruder Nelson kickte ebenfalls für Waldangelloch und schnürt heute noch seine Fußballschuhe für die Zweite und bei den Alten Herren. "Durch meinen Bruder hatte ich natürlich immer einen Bezug nach Waldangelloch, aber auch so blieb der Kontakt stets bestehen, vor allem durch zahlreiche Testspiele über die Jahre", sagt Peixoto, der über eine knapp zehnjährige Trainererfahrung in Landshausen und Eichelberg verfügt.