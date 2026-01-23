Ein Doppel-Meister kehrt zurück

Es ist die Rückkehr eines alten Bekannten. Und das nach 24 Jahren. Der TSV Waldangelloch bekommt im Sommer mit Marco Peixoto einen neuen Trainer.
Das hat der Klub in diesen Tagen bekanntgegeben. "Wir erhoffen uns frische Impulse", sagt Sascha Bürkel. Der 1. Vorsitzende des Turn- und Sportvereins sowie der Spielleiter Thomas Schick haben sich bewusst dafür entschieden einen neuen Weg einzuschlagen. Der aktuelle Trainer Alexander Runne und seine Co-Trainer Steffen Just sowie Tobias Sitzler werden zum Rundenende aufhören. Runne und Just nach dann zwei Jahren, Sitzler nach über sechs Jahren seit seinem Wechsel vom FC Weiler zum TSV.
Die Aufgabe, die Peixoto in Waldangelloch übernehmen wird, ist anspruchs- und reizvoll zugleich. Nachdem der TSV beinahe ein Vierteljahrhundert, mit einer einjährigen Ausnahme, in der Kreisliga gespielt hat, läuft aktuell das zweite Spieljahr in Folge in der Kreisklasse A. Als Siebter steht die Mannschaft um Kapitän Frank Ebert auf den ersten Blick ordentlich da, bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Lücke zum Vorletzten aus Stebbach/Richen gerade einmal sechs Punkte beträgt. Der TSV und darüber hinaus mehr als die Hälfte aller A-Ligisten müssen sich in der Rückrunde ganz schön strecken, um nicht in die Kreisklasse B abzusteigen.
Bestens im Bilde über das Geschehen ist der neue Coach über die Jahre und Jahrzehnte immer geblieben. 2001 und 2002 feierte Peixoto als damals 18- beziehungsweise 19-jähriger Stürmer zwei Meisterschaften mit den TSV und stieg ohne Zwischenhalt von der A-Klasse bis in die Landesliga auf. Sein älterer Bruder Nelson kickte ebenfalls für Waldangelloch und schnürt heute noch seine Fußballschuhe für die Zweite und bei den Alten Herren.
"Durch meinen Bruder hatte ich natürlich immer einen Bezug nach Waldangelloch, aber auch so blieb der Kontakt stets bestehen, vor allem durch zahlreiche Testspiele über die Jahre", sagt Peixoto, der über eine knapp zehnjährige Trainererfahrung in Landshausen und Eichelberg verfügt.
Vor knapp zwei Jahren half er kurz vor seinem Abschied mit, die Spielgemeinschaft zwischen Eichelberg und Landshausen auf den Weg zu bringen. Danach nahm er sich eine Auszeit. Der 43-Jährige berichtet: "Das war eine sehr intensive Zeit und es hat mich sehr gefreut, dort alles in gute Hände übergeben zu haben." Diese Runde gehört die Spielgemeinschaft zu den großen positiven Überraschungen in der Kreisklasse B.
Nun ist die Lust des B-Lizenz-Inhabers wieder groß und er steckt bereits mitten in den Planungen für 2026/27. Ihm zur Seite steht mit Björn König als künftigem Co-Trainer ein Waldangellocher Urgestein und Timo Staudacker soll weiterhin als Torwarttrainer das Trainerteam vervollständigen.
"Ich verbinde viel Positives mit dem TSV und dieses Gefühl war mir ganz wichtig, denn jeden Verein hätte ich nicht übernommen", sagt Peixoto, der eine klare Vorstellung hat wie es sportlich laufen soll, "mein Thema ist ein schönes offensives Spiel, sodass es den Waldangellochern Spaß macht sonntags auf den Sportplatz zu kommen."
Die Vorfreude besteht ebenfalls von Vereinsseite. "Marco bringt viel Erfahrung mit und hat in seinen bisherigen Stationen die Mannschaft immer gut und erfolgreich zusammengehalten", sagt Bürkel, der Anfangs des Jahrhunderts Peixotos Mitspieler gewesen ist.
Weiter trifft der neue Coach auf einige alte Weggefährten. Vier Spieler, die bereits unter ihm in Eichelberg aufgelaufen sind, tragen nun das TSV-Trikot. "Klar, die Jungs haben sich natürlich auch für mich ausgesprochen, das ist ja kein Geheimnis", verrät Peixoto und kann über die Gespräche mit dem Verein nur Positives berichten, "das ist schnell von beiden Seiten auf großes Interesse gestoßen."
Diesen Eindruck bestätigt Bürkel und sagt abschließend: "Marco passt als Typ sehr gut zu uns und vor allem zusammen mit Björn König fühlen wir uns optimal aufgestellt für die Zukunft."