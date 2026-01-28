Ein Distanzschuss entscheidet: Türkspor besteht spontanen Test

Manche Testspiele entstehen nicht auf dem Reißbrett, sondern aus dem Moment heraus. Türkspor Neckarsulm nimmt ein spontanes Trainingsspiel an, passt sich den Umständen an und zieht dennoch wertvolle Erkenntnisse. Der knappe 1:0-Sieg heute beim Bezirksligisten FC Union Heilbronn ist unspektakulär im Ergebnis, aber aufschlussreich im Detail – und führt direkt zur nächsten, deutlich größeren Herausforderung.
Das heutige Testspiel ist aus Sicht von Türkspor Neckarsulm ein besonderer Termin in der Wintervorbereitung. Ohne lange Planung trifft der Oberligist auf den Bezirksligisten FC Union Heilbronn. Gespielt werden zwei Mal 35 Minuten, der Rahmen ist überschaubar, der sportliche Wert dennoch hoch. Genau solche Begegnungen verlangen Anpassungsfähigkeit, Konzentration und Ernsthaftigkeit – Eigenschaften, die Spielertrainer Julian Grupp von seiner Mannschaft einfordert.
Die Partie entwickelt sich von Beginn an ausgeglichen. Union Heilbronn hält mit Einsatz und Organisation dagegen, Türkspor sucht Struktur und Rhythmus. In der 25. Minute fällt der einzige Treffer der Partie. Mateo Divkovic fasst sich aus rund 25 Metern ein Herz und trifft per Distanzschuss zum 1:0. Es ist ein Moment individueller Qualität, der dem Spiel seine Entscheidung gibt.
Nach dem Treffer bleibt die Begegnung offen. Türkspor verwaltet den Vorsprung nicht, findet aber auch nicht dauerhaft in die Dominanz. Union Heilbronn hält die Partie bis in die Schlussphase hinein eng und zeigt, warum dieses Trainingsspiel auch für den Bezirksligisten ein wertvoller Test ist. Erst in den letzten zehn Minuten erhöht Türkspor den Druck, wird präsenter in der gegnerischen Hälfte und drängt auf eine mögliche Entscheidung. Ein weiterer Treffer fällt jedoch nicht.
Am Ende steht ein 1:0-Erfolg für Türkspor Neckarsulm. Das Ergebnis wirkt knapp, passt jedoch zum Spielverlauf. Über weite Strecken begegnen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, erst spät übernimmt der Oberligist mehr Kontrolle. Für Union Heilbronn ist es ein sehr guter Test, für Türkspor eine wichtige Übung in Geduld, Disziplin und Spielkontrolle unter ungewöhnlichen Bedingungen.
Mit dem Abpfiff endet dieser spontane Vergleich, doch die Vorbereitung kennt keine Pause. Der Blick richtet sich sofort auf das nächste Testspiel, das eine völlig andere Dimension mit sich bringt. Am Samstag, 31. Januar 2026, trifft Türkspor Neckarsulm um 13 Uhr auf die Young Boys Reutlingen. Der Gegner ist Tabellenführer der Verbandsliga und damit ein echter Gradmesser.
Das Spiel gegen Reutlingen stellt höhere Anforderungen an Tempo, Präzision und Entscheidungsfindung. Während das heutige Trainingsspiel von Ausgeglichenheit geprägt war, wird gegen den Spitzenreiter der Verbandsliga eine andere Intensität erwartet. Für Türkspor geht es darum, die Ruhe aus dem Heilbronner Spiel mitzunehmen und sie mit größerer Durchschlagskraft zu verbinden.
