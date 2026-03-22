Ein dickes Lob für den TSV Rain

Lukas Müller (rechts) konnte mit dem TSV Rain den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen bezwingen. – Foto: Szilvia Izsó

Für die Top-Teams der Landesliga Südwest verlief der 26. Spieltag alles andere als wunschgemäß. Wobei der Spitzenreiter TSV Schwabmünchen die 0:1-Niederlage beim TSV Rain noch verkraften kann, weil die Verfolger ebenfalls Federn ließen. Der VfB Durach unterlag beim aufstrebenden Kellerkind TSV Hollenbach, der FSV Pfaffenhofen zog im Spitzenspiel gegen den 1. FC Sonthofen mit 0:4 den Kürzeren und musste den dritten Rang an die Oberallgäuer abtreten.

Mit einer taktischen Meisterleistung und leidenschaftlichem Kampfgeist hat der TSV Rain den TSV Schwabmünchen in die Knie gezwungen. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätte der 1:0-Erfolg durchaus deutlicher hätte ausfallen können.

Von der ersten Minute an agierten die Hausherren aus einer stabilen Defensive heraus und zeigten sich als das aktivere Team. Bereits früh prüfte Jannik Schuster nach einer Ecke aus kurzer Distanz den Gästekeeper Fabio Zeche, während Schwabmünchen offensiv kaum zur Entfaltung kam. Lediglich ein Distanzschuss von Philipp Boyer (11.), den Rains Schlussmann Niklas Gordy per Fußabwehr entschärfte, sorgte für kurzzeitige Gefahr im Rainer Strafraum.

Als Fatlum Talla im Strafraum gelegt worden war, trat Michael Knötzinger zum Elfmeter an. Zunächtst scheiterte er am stark reagierenden Fabio Zeche, im Nachschuss drückte er den Ball über die Linie.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Schwabmünchen den Druck, doch die Rainer Defensive stand felsenfest. Die größte Ausgleichschance vergab der eingewechselte Simon Ammann (73.), der im Rainer Keeper Niklas Gordy jedoch seinen Meister fand. Als der Spitzenreiter alles nach vorne warfen, boten sich Rain Räume für Konter: Sowohl Fatlum Talla (78.) als auch der eingewechselte Etienne Perfetto (96.) verpassten es jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Doch auch so zeigte sich ihr Trainer Dominik Bobinger sehr zufrieden: „Das war ein sensationeller Auftritt meiner Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute.“ (gj) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 200

Tor: 1:0 Michael Knötzinger (33.)

Bes. Vorkommnis: Michael Knötzinger (TSV Rain/Lech) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabio Zeche (33.).

Nach drei Niederlagen hat die SG Niedersonthofen/Martinszell immerhin den ersten Punkt nach der Winterpause eingefahren. Beim TSV Jetzendorf holten die Niso-Boys ein 1:1, obwohl sie rund eine halbe Stunde in Unterzahl auskommen mussten.

Simon Frasch hatte früh einen Konter zur SG-Führung abgeschlossen und besaß sogar die Chance, auf 0:2 zu stellen. Jetzendorfs Keeper Jeremy Manhard konnte das allerdings verhindern. Kurz vor der Pause leitete dann ein Freistoß den Ausgleich ein, Benedict Geuenich war mit dem Kopf erfolgreich. Der nächste Rückschlag für die Oberallgäuer war der Platzverweis für Maximilian Mayer wegen einer Notbremse. In Unterzahl verteidigten sie das 1:1 und hätten um ein Haar sogar noch gewonnen. Nach 89. Minuten hatte Christian Kreuzer bei seinem Kopfball den Siegtreffer vor Augen.

Schiedsrichter: Luca Fritsch (Diepersdorf) - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Simon Frasch (5.), 1:1 Benedict Geuenich (44.)

Rote Karte: Maximilian Mayer (59./SG Niedersonthofen/Martinszell)

„Wir haben alles vermissen lassen, was man in so einem Abstiegskracher braucht“, war Trainer Thomas Hanselka bedient, nachdem der SV Cosmos Aystetten mit 1:4 gegen den direkten Konkurrten FC Kempten verloren hatte.

Ds erste Tor erzielte Kemptens Medhat Mekhimar per Kopf nach einer Ecke. Zunächst schien es, als könne Aystetten den Rückstand abschütteln, denn fünf Minuten gab es einen Handelfmeter, den Kevin Makowski zum 1:1 verwandelte. „Dass uns der Ausgleich gelang, war etwas glücklich“, sagt Hanselka, und seiner Mannschaft schien das Tor auch nicht geholfen zu haben: Mohammad Walizada traf nach einer erneuten Standardsituation für Kempten und nach 29 Minuten musste Dennis Burda für zehn Minuten vom Feld. Die Überzahl nutzte Kempten durch Finn Steurer erneut nach einem Standard zum 1:3, Medhat Mekhimar traf in der Nachspielzeit ebenfalls per Kopf zum vierten Mal für den FCK. Das war zugleich der Endstand, weil Kempten im zweiten Durchgang einen Gang herunterschaltete und von Aystetten nicht mehr viel kam. (pib, red) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 148

Tore: 0:1 Medhat Mekhimar (5.), 1:1 Kevin Makowski (11./Foulelfmeter), 1:2 Mohammad Walizada (23.), 1:3 Finn Steurer (39.), 1:4 Medhat Mekhimar (45.+3)

Auch gegen den TSV 1865 Dachau musste sich der FC Ehekirchen mit 1:2 geschlagen geben und kommt damit den Abstiegsplätzen immer näher. Dabei enttäuschte der FCE keineswegs, beide Mannschaften boten viele Torraumszenen.

Den besseren Start erwischte Ehekirchen. Max Koschig erkämpfte sich den Ball, blieb im „Eins-gegen-Eins“ gegen Dachaus Schlussmann Marco Jakob cool und schob zur Führung ein. Doch bereits im direkten Gegenzug sorgte Dino Burkic für das 1:1.

In der zweiten Halbzeit verhinderte TSV-Keeper Jakob den erneuten Dachauer Rückstand, als er eine von Koschig verlängerte eine Flanke aus dem Winkel fischte. Die Hausherren blieben weiter am Drücker, weitere Gelegenheiten hatten Nico Ledl und Christoph Hollinger. Umso bitterer war es, dass Dachau nach einer Ecke von Lorenz Knöferl durch den Kopfball von Berkant Barin der Siegtreffer gelang. (mb/az) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Maximilian Koschig (9.), 1:1 Dino Burkic (10.), 1:2 Berkant Barin (73.)

Hollenbacher Höhenflug: Fabian Frieser feiert per Luftsprung sein Führungstor gegen den VfB Durach. – Foto: Melanie Krembs

Nach dem dritten Sieg seines TSV Hollenbach sprach Spielertrainer Christoph Burkhard erst einmal nicht über die Tore von Fabian Frieser und Florian Leitenmayer, die zum 2:0 gegen den VfB Durach führten. Dem Ex-Profi sind vor allem die kleinen Momente hängengeblieben. „Wie jeder, egal ob auf dem Platz oder auf der Bank, gewonnene Zweikämpfe, geblockte Schüsse oder erzwungene Standards feiert, das ist geil“, beschreibt er und stellt fest: „Das ist eine echte Mannschaft.“

„Nur die ersten Minuten haben wir einige Probleme gehabt, Durach hat extrem gute Eins-gegen-eins-Spieler auf den Außen“, schildert Burkhard. Hollenbach wurde tief in die eigene Spielfeldhälfte gedrängt. Bis sich einer dieser Momente ergab, auf die der TSV lauerte. Fatih Cosar gewann einen Zweikampf, passte zu Martin Uhlemair und der steckte Ball durch die Schnittstelle. Da war bereits Fabian Frieser eingelaufen, der zum 1:0 einschob. Durach lief diesem Rückstand hinterher und fing sich auch noch das zweite Gegentor ein. Nach einer kam der Ball zu Florian Leitenmayer, der diesen dann mit der Pike zur Entscheidung ins Tor jagte. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Fabian Frieser (14.), 2:0 Florian Leitenmayer (68.)

Das war eine Machtdemonstration des 1. FC Sonthofen: Die Oberallgäuer gewannen das Spitzenspiel beim FSV Pfaffenhofen mit 4:0 und überholten die Hausherren in der Tabelle.

Nachdem die Sonthofer den ersten Schreckmoment überstanden hatten und Tim Lorenz in höchster Not klären konnte, zeigten sie ihr Können. Bereits der erste Sonthofer Angriff führte zum Erfolg, als Maurice Jaumann auf dem linken Flügel durchstartete. Seine Flanke legte Sebastian Streit zurück und Armin Bechter hämmerte den Ball zur Führung in die Maschen. Etwas später brachte Marko Jozic eine Ecke nach innen und Jannik Holzapfel erhöhte. Pfaffenhofen enttäuschte keinesfalls, war spielerisch sogar einen Tick besser, biss sich aber an der stabilen FCS-Abwehr die Zähne aus.

Nach dem Seitenwechsel setzte Holzapfel mit einem Musterpass Jozic in Szene, dieser überlupfte FSV-Keeper Moritz Köhler zum 3:0. In der Schlussphase staubte der kurz zuvor eingewechselte Henri Klinger zum 4:0 ab. (dl)

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Armin Bechter (9.), 0:2 Jannik Holzapfel (18.), 0:3 Marko Jozic (48.), 0:4 Henri Klinger (87.)

Gelb-Rot: Ersatzspieler Daniel Zanker (63./FSV Pfaffenhofen)

Einen bitteren Abend erlebte die zweite Mannschaft des FV Illertissen beim SV Manching, wo sie mit 0:2 unterlag. Zum Mann des Spiels wurde Fabian Neumayer. Nach einer ausgeglichenen und torlosen ersten Hälfte brachte der Torjäger die Hausherren erst per Foulelfmeter in Führung. In der Schlussphase legte er den zweiten Treffer nach. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Illertisser Mannschaft von Trainer Herbert Sailer bereits in Unterzahl. Niveto Caciel hatte kurz zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen.

Schiedsrichter: Markus Hann (Vilseck ) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Neumayer (51./Foulelfmeter), 2:0 Fabian Neumayer (85.)

Gelb-Rot: Niveto Caciel (81./FV Illertissen II)

Das Publikumsinteresse war gering, auch das Niveau der Partie zwischen dem TSV Aindling und der U23 des FC Memmingen ließ Wünsche offen. Den Allgäuern konnte das egal sein. Sie setzten sich mit 1:0 durch.

TSV-Coach Florian Fischer wirkte ein wenig ratlos: „Uns haben neun Leute gefehlt, da hast du nicht viele Optionen. Aber das soll keine Entschuldigung sein. Wir treffen einfach das Tor nicht mehr.“ Den Treffer des FCM bezeichnete er als unnötig, „weil wir den Ball nicht klären konnten. Da muss man ihn einfach mal wegschlagen.“ Fabian Kroh nutzte dies kurz vor der Pause zum Tor des Tages.

Auch nach der Pause wurde die Aindlinger Vorstellung nicht besser. Kurz vor Schluss hatte Torjäger Laurin Völlmerk dann die Chance auf den Ausgleich, traf aber erst den Pfosten, ehe sein Kopfball direkt in den Armen von FCM-Keeper Luis Stanzel. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 121

Tore: 0:1 Fabian Kroh (42.)