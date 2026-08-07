"Ein dickes Brett" - Kästorf empfängt Göttingen 05 zum Start

„Göttingen ist natürlich ein ganz dickes Brett zum Auftakt. Wir hatten sie am letzten Spieltag der vergangenen Saison, jetzt haben wir sie am ersten Spieltag der neuen Saison“, sagt Rizzi. Der Trainer sieht den Gegner hervorragend aufgestellt: „Sie haben kaum Spieler abgeben müssen und sich auch noch einmal punktuell verstärkt, auch mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend.“

Besonders die Offensivqualitäten der Göttinger hebt Rizzi hervor. „Sie sind offensiv mit das Beste, was die Liga zu bieten hat, spielen einen attraktiven Fußball, haben viel Tempo über die Flügel und im Zentrum gute Fußballer. Das ist schon eine absolute Spitzenmannschaft.“ Auch der Pokalerfolg gegen den Bovender SV sei ein deutliches Signal gewesen: „Sie haben jetzt auch in Bovenden im Pokal gewonnen und ich zähle Bovenden dieses Jahr wieder zu den absoluten Top-Mannschaften. Das war schon ein kleines Ausrufezeichen.“ Auch Kästorf konnte im Pokal Selbstvertrauen tanken und mit einem 7:0 die zweite Runde erreichen.

Für den SSV Kästorf sieht Rizzi die Partie als ersten Gradmesser. „Für uns ist das eigentlich mal eine ganz gute Standortbestimmung am ersten Spieltag, auch wenn man da noch nicht allzu viel sagen kann.“ Das letzte Duell gegen 05, am letzten Spieltag der Vorsaison, endete 2:2. Die letzten beiden Heimspiel gegen die Göttinge konnte Ksätorf jedoch klar für sich entscheiden.