"Ein dickes Brett" - Kästorf empfängt Göttingen 05 zum Start

Mit einem Heimspiel gegen den 1. SC Göttingen 05 startet der SSV Kästorf in die neue Landesliga-Saison. Trainer Michele Rizzi erwartet direkt zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen der Topfavoriten der Liga.
„Göttingen ist natürlich ein ganz dickes Brett zum Auftakt. Wir hatten sie am letzten Spieltag der vergangenen Saison, jetzt haben wir sie am ersten Spieltag der neuen Saison“, sagt Rizzi. Der Trainer sieht den Gegner hervorragend aufgestellt: „Sie haben kaum Spieler abgeben müssen und sich auch noch einmal punktuell verstärkt, auch mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend.“
Besonders die Offensivqualitäten der Göttinger hebt Rizzi hervor. „Sie sind offensiv mit das Beste, was die Liga zu bieten hat, spielen einen attraktiven Fußball, haben viel Tempo über die Flügel und im Zentrum gute Fußballer. Das ist schon eine absolute Spitzenmannschaft.“ Auch der Pokalerfolg gegen den Bovender SV sei ein deutliches Signal gewesen: „Sie haben jetzt auch in Bovenden im Pokal gewonnen und ich zähle Bovenden dieses Jahr wieder zu den absoluten Top-Mannschaften. Das war schon ein kleines Ausrufezeichen.“ Auch Kästorf konnte im Pokal Selbstvertrauen tanken und mit einem 7:0 die zweite Runde erreichen.
Für den SSV Kästorf sieht Rizzi die Partie als ersten Gradmesser. „Für uns ist das eigentlich mal eine ganz gute Standortbestimmung am ersten Spieltag, auch wenn man da noch nicht allzu viel sagen kann.“ Das letzte Duell gegen 05, am letzten Spieltag der Vorsaison, endete 2:2. Die letzten beiden Heimspiel gegen die Göttinge konnte Ksätorf jedoch klar für sich entscheiden.
Mit der eigenen Vorbereitung zeigt sich der Trainer zufrieden. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Wir haben viel Selbstvertrauen tanken können, wissen aber auch, dass die Ergebnisse aus der Vorbereitung jetzt keinen mehr interessieren.“ Auch der Pokalauftritt habe Mut gemacht: „Im Pokal haben wir auch noch mal eine wirklich gute und souveräne Leistung gezeigt.“
Die Zielsetzung für den Saisonauftakt ist dennoch eindeutig. „Wir wollen am Sonntag zu Hause unbedingt den ersten Dreier holen und wissen, dass wir dafür sehr, sehr gut sein müssen, um das Spiel zu gewinnen.“ Rizzi blickt dem Ligastart mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns extrem auf den Start nach dieser Vorbereitung und wollen natürlich alles dafür tun, dass wir die Punkte in Kästorf behalten.“
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Kästorf.