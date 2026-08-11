Ein dickes Brett gebohrt

Beide Teams schenkten sich nichts, kämpften mit hoher Intensität um jeden Ball und jeden Zentimeter, dabei blieben spielerische Elemente auf der Strecke. Insgesamt ein verdienter Sieg, gegen einen starken Gegner, der vor allem im ersten Abschnitt der Heimelf das Leben schwermachte.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Im zweiten Durchgang kamen die Bachstädter mit dem Willen und der Überzeugung aus der Kabine diese Partie für sich zu entscheiden. Sie stellten die Räume und Passwege zu, agierten zielstrebiger und kamen zu Abschlüssen. Silvano Varnhagens Kopfballtor wurde auf Grund einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert (55.). Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum Dreißigsten machte sich Lukas Scheuring, der Brooklyn Menges präzises Zuspiel aufnahm, Torwart Linde umspielte und den Ball zum Tor des Tages einschob (62.). Im weiteren Verlauf versäumten es die Nullneuner die Begegnung zu entscheiden. So konnte Dustin Messing, noch bedrängt Scheurings Hereingabe nicht im Tor unterbringen (64.), dann verhinderte Torwart Linde mit einer Glanzparade gegen Felix Schwerdts Kopfball ein mögliches Gegentor (87.). Mit einer tollen Einzelleistung verfehlte Luca Schröder nur knapp das Tor (90.). Die Kurstädter warfen alles nach vorn, doch nur Hellmichs Distanzschuss, den Julian Knoll über die Latte lenkte bedeutete unmittelbare Torgefahr (90.).