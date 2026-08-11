Ein dickes Brett gebohrt

Arnstadt brauchte eine halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. Sie taten sich gegen aggressive, hochstehende Gäste zunächst schwer. So unterliefen ihnen einige Fehler in der Spieleröffnung, dazu erreichten eine Vielzahl an Zuspielen nicht den richtigen Adressaten, auch bei zweiten Bällen hatten die Hausherren oftmals das Nachsehen. Bad Frankenhausen ließ keinen Zweifel aufkommen, hier zählbares mitnehmen zu wollen und besaß durch Schlätzer die erste Möglichkeit, als dessen Distanzschuss knapp das Tor verfehlte (3.). Dann zwang Riedel Torwart Julian Knoll aus halbrechter Position zu einer Parade (16.). In Folge einer Ecke köpfte Eric Stelzer für seinen schon geschlagenen Schlussmann Gödickes Schuß aus 8 m von der Torlinie (35.). Kurz vor der Pause erspielten sich die Hausherren ihre erste Torchance. Niklas Hoffmann spielte Lukas Scheuring frei, der aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf (41.).

Im zweiten Durchgang kamen die Bachstädter mit dem Willen und der Überzeugung aus der Kabine diese Partie für sich zu entscheiden. Sie stellten die Räume und Passwege zu, agierten zielstrebiger und kamen zu Abschlüssen. Silvano Varnhagens Kopfballtor wurde auf Grund einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert (55.). Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum Dreißigsten machte sich Lukas Scheuring, der Brooklyn Menges präzises Zuspiel aufnahm, Torwart Linde umspielte und den Ball zum Tor des Tages einschob (62.). Im weiteren Verlauf versäumten es die Nullneuner die Begegnung zu entscheiden. So konnte Dustin Messing, noch bedrängt Scheurings Hereingabe nicht im Tor unterbringen (64.), dann verhinderte Torwart Linde mit einer Glanzparade gegen Felix Schwerdts Kopfball ein mögliches Gegentor (87.). Mit einer tollen Einzelleistung verfehlte Luca Schröder nur knapp das Tor (90.). Die Kurstädter warfen alles nach vorn, doch nur Hellmichs Distanzschuss, den Julian Knoll über die Latte lenkte bedeutete unmittelbare Torgefahr (90.).