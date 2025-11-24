„Ein dickes Ausrufezeichen“

TSV-Trainer Endrik Heberling zeigte Verständnis für den schwierigen Einstieg seiner Mannschaft: Die Kälte habe man einigen Spielern angemerkt, dennoch habe das „keine negativen Auswirkungen“ gehabt. In der Anfangsphase habe Sparta jedoch „zwei-, dreimal sehr gut vor unser Tor“ gefunden, wobei der eigene Torwart „das, was er halten muss, hält“.

Mit zunehmender Spieldauer ordnete der TSV seine Defensive, gewann mehr Zweikämpfe und stellte die Passwege besser zu. Aus dieser Kontrolle resultierte das 1:0 durch Leo Johann Roy in der 34. Minute.

Effizienz nach der Pause

Vor dem Halbzeitpfiff ließ der Tabellenführer zwei große Chancen auf ein frühes Vorentscheiden liegen. Das holte die Mannschaft nach Wiederbeginn umgehend nach: Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Jannik Meck auf 2:0 (49.).

Die Partie kippte damit endgültig. Fortan dominierte der TSV das Geschehen, verteidigte sicher und setzte immer wieder Akzente nach vorn.

In der 67. Minute fiel die Entscheidung: Jona Lippenat vollendete zum 3:0 – die Folge einer starken Aktion über die linke Seite.

Heberling hob vor allem die Offensivstruktur hervor: Seine Mannschaft habe ihre Angriffe „wesentlich besser ins letzte Drittel vorgetragen“, der Ballfluss sei „viel besser“ gewesen.

Reifes Spiel – kleiner Makel in der Schlussphase

Erst in den letzten 20 Minuten kam Sparta wieder häufiger vor das Tor, ohne jedoch zwingende Chancen zu erspielen. Der TSV ließ sich in dieser Phase etwas mitreißen: „Da müssen wir uns so ein bisschen ankreiden, dass wir das Spiel dann nicht stark genug beruhigt bekommen haben.“ Man sei in der Schlussphase „zu unclever“ gewesen und hätte ruhiger agieren müssen.

Dennoch war Heberlings Fazit eindeutig: „Alles andere war top.“

Herbstmeistertitel als Krönung

Mit dem sechsten Zu-Null-Sieg der Saison liefert Landolfshausen/Seulingen ein weiteres Ausrufezeichen. Der Fokus auf defensive Stabilität zeigt Wirkung und sorgt gleichzeitig für offensive Freiheit.

Mit dem Erfolg krönt der TSV zudem seine Hinrunde: Der Herbstmeistertitel ist gesichert.

Heberling sprach von einem verdienten Abschluss: Die Mannschaft habe sich diesen „total verdient“, als Kombination aus Leistungssteigerung, Mut und Konstanz.