Ein dickes Ausrufezeichen

Damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Der VfB Eppingen gewann am Freitagabend mit 3:1 beim 1.FC Mühlhausen hat und für eine kleine Überraschung in der Verbandsliga gesorgt.

Dejan Tomic brachte die Fachwerkstädter mit seinem zweiten Saisontreffer in der 37. Minute in Führung, die Nick Huller gerade einmal zwei Zeigerumdrehungen später ausglich.

Am Dienstagabend sind beide schon wieder gefordert, es wartet eine englische Woche. Mühlhausen gastiert um 19 Uhr bei der SpVgg Neckarelz und Eppingen empfängt um 18 Uhr die SG Heidelberg-Kirchheim.

Mit sechs Zählern aus zwei Partien sind die Eppinger perfekt gestartet, während der FCM den ersten Dämpfer der noch noch jungen Spielzeit hinnehmen musste.

Der Vorbericht:

Eine Vorverlegung hat sich aus doppeltem Grund als sinnvoll erachtet. Zum einen bestreitet der VfB Eppingen beim 1.FC Mühlhausen so etwas wie ein kleines Derby und zum anderen wartet eine englische Woche auf die Verbandsliga, weshalb eine Freitagspartie eine längere Pause vor dem nächsten Spiel bedeutet. "Da haben wir der Anfrage für Freitag natürlich gerne zugestimmt", sagt David Pfeiffer.

Der Eppinger Trainer ist nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den SV Spielberg milder gestimmt als noch zum Ende der, "zähen" Vorbereitung und erläutert: "Der Sieg zum Auftakt nimmt nun selbstverständlich etwas Druck raus, da wir gesehen haben, dass wir konkurrenzfähig sind."

Mühlhausens Trainer Steffen Kretz hat sich das Eppinger Spielberg-Heimspiel persönlich vor Ort angeschaut und viel Nützliches daraus mitnehmen können. "Die Eppinger haben extrem kompakt agiert und es Spielberg auf diese Weise sehr schwergemacht", sagt der FCM-Coach und rechnet für seine eigene Elf mit einem harten Stück Arbeit, "und einer Partie auf Augenhöhe zweier starker Teams."

Beim VfB dienen die ersten Saisonwochen der weiteren Findungsphase. So bekommt aktuell Nick Blabusch die ersten beiden Punktspiele, um sich zwischen den Pfosten zu bewähren. Kommenden Dienstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim und sonntags drauf beim FV Fortuna Heddesheim darf sich Torwart-Neuzugang Dominik Samija bewähren. Der Trainer gibt bekannt: "Danach schauen wir weiter."

Aber nicht nur die Torhüterposition ist umkämpft. In der Abwehr rückt gegen Mühlhausen zwangsläufig mindestens ein Neuer in die erste Elf. Christopher Diamalembe muss gelb-rot-gesperrt zuschauen. "Diese Sperre ärgert uns sehr, weil wir die gelb-rote Karte für überzogen gehalten haben", so Pfeiffer. Die Mühlhausener gehören für ihn, "zu den großen Favoriten und sie werden für uns ein noch besserer Gradmesser sein, um zu sehen, wie gut wir mithalten können."